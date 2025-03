A- A+

Quem é o namorado de Ana Maria Braga, com quem ela se refugia no litoral da Bahia

Ana Maria Braga tem vivido “dias de paz e tranquilidade” no litoral baiano. Até esta terça-feira (4) mesmo, a apresentadora do matinal “Mais você”, na TV Globo, compartilhou no Instagram momentos aproveitando o cenário paradisíaco, com boas doses de sol e água cristalina, em uma praia isolada. “Um dos meus refúgios favoritos”, escreveu ela em uma publicação sobre a localidade na Bahia. E tudo isso ao lado de um amor, o jornalista Fábio Arruda, com quem namora desde 2022.

“É preciso parar de vez em quando. O corpo e a mente pedem, e é quando a gente se permite esse descanso que percebemos o quanto precisávamos. Sentar em silêncio, respirar fundo, olhar o céu sem pressa… É nesses momentos que tudo se ajeita por dentro”, disse a apresentadora em uma publicação.





“Esse pedacinho da Bahia, com suas praias de areia branca e mar cristalino, parece intocado. Caminhar por aqui é como pisar no paraíso, a gente até esquece do mundo. Longe do barulho e da pressa”, comentou ela.

O namoro de Ana Maria com Fábio, com quem ela tem passado estes dias de carnaval, está firme há cerca de três anos. Em outras publicações, ela já comentou sobre a parceria com o jornalista. “Nesse laço, cada risada e cada desafio superado se transforma em uma história única, marcada pela confiança e pela presença constante um do outro. Companheirismo é mais do que apenas estar junto; é caminhar lado a lado, construindo sonhos e alimentando esperanças”, escreveu em uma homenagem a ele no dia de seu aniversário.

Quem é o namorado de Ana Maria Braga?

Fábio Arruda, de 54 anos, trabalha nos bastidores do programa “Mais você”, apresentado por Ana Maria, além de já ter passado pelo departamento de esportes da TV Globo e de ter atuado como editor de imagens. O jornalista vive uma vida longe dos holofotes. Seu perfil no Instagram é fechada e conta com cerca de apenas 200 seguidores.

Ana Maria Braga e Fábio Arruda estão juntos desde março de 2022, mas o namoro só foi oficializado no ano passado, quando ela publicou uma foto junto a ele e sua família numa viagem para a África do Sul. O casal é discreto e faz poucas aparições públicas.

Em maio deste ano, a apresentadora de 75 anos falou sobre o relacionamento em entrevista ao programa "Conversa com Bial" e rebateu as críticas de que se relacionaria apenas com homens mais novos do que ela.

“Quando namoro gente mais jovem, as críticas vêm. Às vezes veladas, às vezes... tenho uma pena dessas pessoas, porque não enxergam a possibilidade de amanhã, eles mesmo estarem... Não tem uma alternativa diferente, o caminho é esse, tenho uma pena deles", disparou a apresentadora.

