Quem é o namorado de Madonna? Conheça o professor de boxe Josh Popper

Desde fevereiro do ano passado, Madonna está publicamente apaixonada. A cantora, que já está no Rio de Janeiro para celebrar os 40 anos de carreira com um show na Celebration Tour, na praia de Copacabana, no dia 4 de maio, namora o professor de boxe Josh Popper, de 30 anos.

Segundo a revista "People", os dois se conheceram porque ele deu aulas para David Banda, um dos filhos da cantora. Antes disso, Josh já havia aparecido na sétima temporada do reality show "Summer house".

Meses depois de assumirem o namoro, o rapaz subiu no palco da rainha, em dezembro de 2023, numa apresentação da turnê no Brooklyn, em Nova York.

O rapaz nesceu em Nova Jersey e mora em Nova York desde 2019. Ele é dono da academia de boxe Bredwinners e, além deste negócio, também é contratado por uma agência de modelo.

Antes do boxe, Josh teve uma breve carreira como jogador de futebol americano. Ele começou jogando pelo time da faculdade e, depois, passou pelo Arizona Cardinals e Indianapolis Colts, sem sucesso. Dispensado dos dois times, vendeu seguros por um breve período.

