A- A+

Famosos Quem é o namorado de Marcos Pitombo, que rejeita se expor com ator Ator namora executivo catarinense, que prefere manter uma discrição severa quando o assunto é relacionamentos

Ninguém desconfia que Marcos Pitombo — galã de novelas como “Haja coração” (2016) e “Salve-se quem puder” (2020) — vive uma fase de alegria no amor.



O ator namora o executivo Felipe Kloppel desde maio do ano passado. Apesar disso, eles mantêm um relacionamento bastante discreto, com poucas aparições em público. A última delas, por sinal, ocorreu em pleno Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio, enquanto curtiam o último dia de desfiles das escolas de samba na capital fluminense.

Mesmo preferindo manter a sua discrição, o casal chegou a falar com a imprensa sobre o relacionamento no local. E Pitombo não escondeu a sua felicidade: “Já namoro há algum tempo. Ele não é ator, é anônimo, vamos dizer assim. É uma pessoa muito especial e um relacionamento bacana, estou muito feliz”, disse em uma entrevista à revista Quem.





Já Felipe falou sobre o fato de Ricky Martin seguir o ator nas redes sociais, algo que causou certo burburinho entre internautas logo que o cantor porto-riquenho chegou ao Brasil para passar o carnaval. Na ocasião, o rapaz garantiu que fica bem tranquilo com toda a situação. “Acho ótimo. É legal ver a relação de amizade, que ele é querido, tenho zero ciúmes”, disse ele ao jornal Extra.

Ele também comentou sobre a forma como prefere conduzir a vida a dois. “Não temos um namoro escondido, mas preferimos manter fora dos holofotes”, explicou.

Natural de Santa Catarina, Felipe já viveu momentos felizes com Pitombo. Eles viajaram para a Itália e para o Chile, onde celebraram os 43 anos do ator. Felipe também foi visto em uma festa surpresa organizada por amigos do ator.

Formado em Relações Internacionais, ele construiu uma sólida carreira no setor corporativo, com mais de 10 anos de experiência em áreas de operações e negócios. Atualmente ocupa um alto cargo em uma empresa americana e já atuou em projetos na América Latina, Caribe, Estados Unidos e Europa.

Veja também