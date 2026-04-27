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CELEBRIDADES Quem é o namorado de Shakira? Relembre os amores na vida da cantora Relacionamentos da estrela colombiana inspiraram músicas e ganharam destaque público em meio a polêmicas

“Você é o dono do lugar onde todos os meus pensamentos se escondem/ Bem debaixo das suas roupas, é onde eu as encontro” são versos românticos cantados por Shakira que revelam muito sobre a sua entrega em seus casos amorosos.



Algumas de suas músicas, aliás, são escritas em dedicação a alguns desses personagens em sua vida. Os versos “Quando vi que você era sincero/ Me perdi nos seus olhos/ Que distração tão boba/ E que sensação tão doce” são dedicados, por exemplo, a Antonio de la Rúa.

Com o empresário argentino, filho do ex-presidente Fernando de la Rúa, ela — que se apresenta na Praia de Copacabana no próximo sábado (2) — viveu um de seus romances mais longos, de 2000 a 2010. O relacionamento coincidiu com um período de grande crescimento profissional da cantora, incluindo sua consolidação no mercado internacional.

Shakira também teve um relacionamento com o jogador Gerard Piqué. O casal se conheceu durante a Copa do Mundo de 2010 (quando ele atuava pela seleção espanhola) e construiu uma família, tendo dois filhos juntos: Milan e Sasha. Durante anos, os dois foram um dos casais mais midiáticos do universo das celebridades.





Shakira também teve um relacionamento com o jogador Gerard Piqué // Josep/AFP

Em junho de 2022, Shakira e Piqué anunciaram a separação após 11 anos de matrimônio. A cantora entrou com pedido de divórcio depois de descobrir que vinha sendo traída pelo então marido, dentro de casa.



Ao longo de algumas semanas, a estrela pop notou que uma geleia que o jogador jamais comia passou a ser consumida em sua ausência. Era o ingrediente preferido de Clara Chía Martí, estudante de 23 anos e amante do jogador. Em meio à polêmica separação, Shakira transformou a dor pessoal em música. E faturou pelo menos R$ 162 milhões com isso.





Na letra "Shakira Bzrp Music Sessions vol. 53", em parceria com o rapper Bizarrap, a colombiana fez duras críticas ao ex-marido, com referências negativas a Clara. Na canção — que se tornou a produção latina com melhor estreia no YouTube —, Shakira sugere que o ex-marido e a nova namorada são pessoas "otárias" e que, apesar de Clara ter "nome de pessoa boa, claramente, não é como soa", como afirma.

Depois do fim do casamento, o nome de Shakira passou a ser ligado a outras figuras públicas. Entre os rumores mais comentados esteve o piloto Lewis Hamilton, com quem foi vista em encontros e eventos, alimentando especulações sobre um possível envolvimento, e o produtor e compositor Rafa Arcaute.



Mais recentemente, a artista também foi associada ao ator Lucien Laviscount, com quem contracenou em um projeto musical. Os dois foram vistos juntos em algumas ocasiões, o que aumentou ainda mais o interesse do público sobre um possível romance.

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