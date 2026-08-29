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FAMOSOS Quem é o namorado discreto de Mariana Ximenes, líder de banco que movimenta bilhões em Nova York Atriz de 'Quem ama cuida' namora Tiago Pessôa e prefere manter a relação longe dos holofotes para preservar a intimidade do casal

Mariana Ximenes está completamente entregue ao amor. A atriz de “Quem ama cuida” — que vive Dora, uma mulher que finalmente a se entregar em uma nova paixão depois de uma separação —, na vida pessoal, prefere ter uma vida mais reservada.



Ela demorou algum tempo até revelar a identidade do homem que conquistou seu coração. O namorado da atriz é Tiago Pessôa, de 46 anos, executivo do mercado financeiro que divide a rotina entre o Brasil e os Estados Unidos.

Discreto e dono de um perfil fechado no Instagram, onde é seguido por pouco mais de mil pessoas, ele passou a ser assunto depois que Mariana publicou uma foto dos dois. A atriz havia confirmado que vivia um romance alguns meses atrás.

Mariana costuma ser bastante cuidadosa quando o assunto é a vida amorosa. Ao revelar o relacionamento, ela explicou que não existe uma regra sobre o quanto pretende mostrar e que prefere deixar as coisas acontecerem naturalmente. Para ela, manter parte da relação longe das redes é uma forma de preservar a intimidade.





“Nunca me relacionei com alguém que não fosse reservado. Eu já sou, aí me junto com alguém que também é, potencializa”, contou ao jornal Extra.

O romance veio a público inicialmente com uma foto dos dois na praia, mas, naquele momento, Mariana não havia identificado o companheiro. Depois, publicou outro registro e marcou Tiago, encerrando o mistério em torno da identidade dele.

Enquanto Mariana segue em evidência na televisão, Tiago mantém uma trajetória profissional bem distante do universo artístico. Nascido em São Paulo, ele estudou Engenharia de Produção na Escola Politécnica da USP e trabalha há anos no mercado financeiro. Atualmente, vive entre Brasil e Estados Unidos e ocupa um cargo de destaque do banco de investimento americano Morgan Stanley, comandando a área de negociação de ações nas Américas.

A operação de ações da empresa movimenta cifras bilionárias. Somente no ano passado, o lucro líquido do Morgan Stanley somou um recorde de US$ 16,9 bilhões, uma alta de 26% em relação a 2024.

O executivo já foi casado e é pai de dois filhos.

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