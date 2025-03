A- A+

bbb 25 Quem é o novo líder do BBB 25? Programa entra em "modo turbo", e um participante já está no paredão A menos de um mês para a grande final, reality show passa a ter eliminações em maior quantidade, com novo calendário e sem Bate-Volta

O BBB 25 entrou em "modo turbo", como anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt na última quinta-feira (27). Daqui até a grande final — programada para o dia 22 de abril —, as dinâmicas do jogo acontecerão em dias fora do que o público tradicionalmente conhece. Aconteceu assim na última noite: após se consagrar como líder, Maike logo precisou indicar três pessoas para sua mira. E mais. Antes disso, Vinícius foi posto diretamente no paredão. Mas, afinal, como essas decisões foram tomadas?

A disputa da prova do líder foi realizada em duas etapas após uma divisão da casa em duplas formadas aleatoriamente. O nadador paulista jogou a primeira fase junto a Diego Hypolito, participante que realizou a parte mais exaustiva da prova, que exigia que ele desenroscasse placas com maior agilidade — Maike, por sua vez, apenas pegava as placas desenroscadas por Diego para encaixá-las num suporte.





Pois bem, após a vitória de Maike e Diego, ambos se enfrentaram na etapa final da disputa, que pôs os dois para arremessar almofadas em cestos enquanto um muro ia sendo erguido. O nadador acabou vencendo a prova. Após a definição do resultado, Maike e Diego precisaram indicar duas pessoas para disputar a mesmíssima prova — quem perdesse iria diretamente para o paredão:

Maike indicou Vinícius;

Diego indicou João Gabriel.

O gêmeo levou a melhor na competição, e Vinícius foi colocado diretamente na berlinda. Em seguida, Maike precisou colocar três pessoas em sua mira. Os escolhidos foram Diego Hypolito (sim, o responsável pela vitória do nadador na prova, como vários internautas notaram, com revolta), Daniele Hypolito e Joselma.

Quando acaba o BBB 25?

A 25°ª edição do BBB - Big Brother Brasil está programada para chegar ao fim no dia 22 de abril. Na última quinta-feira (27), a atração entrou na reta final com o "modo turbo", em que as eliminações acontecem de modo acelerado.

Nesta sexta-feira (28), acontecerá a Prova do Anjo e, à noite, a formação de um paredão, que será definido no próximo domingo (30). A eliminação acontecerá no domingo (30), quando será realizada uma nova prova do líder e também será formado um novo paredão. Outra novidade no programa é que não haverá mais provas de Bate-Volta.

