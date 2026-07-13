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celebridades Quem é o pai brasileiro do filho de Priscilla Presley? Marco Garibaldi não quis contato com herdeiro Navarone Garibaldi Garcia, músico de 39 anos, foi fruto do relacionamento de 22 anos do casal

Apesar de Priscilla Presley ser mais conhecida por seu relacionamento com a lenda do rock Elvis Presley e por ser mãe da única filha do astro, Lisa Marie Presley, ela também tem outro filho: Navarone Garibaldi Garcia, músico de 39 anos, fruto de seu relacionamento com o produtor e roteirista brasileiro Marco Garibaldi.

Priscilla Presley, hoje com 81 anos, conheceu Elvis em 1959, quando tinha apenas 14, enquanto ele já somava 24 anos. Mas os dois só foram se casar em 1967, nove meses antes do nascimento da única filha do casal, Lisa Marie. O relacionamento entre os dois foi conturbado, envolvendo brigas e traições, finalizando definitivamente em 1972.

Em seguida, a empresária chegou a ter outros relacionamentos, mas o mais duradouro foi com Marco Garibaldi, pai de Navarrone, com quem Priscilla viveu por 22 anos. Os dois se conheceram através de um amigo em comum em 1984, quando ela leu um roteiro escrito por ele, na esperança de produzi-lo. Navarone Garibaldi, nasceu em 1 de março de 1987, na Califórnia, nos Estados Unidos. No início do romance, Presley assegurou a Garibaldi a assinatura de um acordo de que, se eles se separassem, ele não escreveria um livro sobre ela.

Garibaldi, de 71 anos, é um produtor cinematográfico que nasceu em São Paulo e foi criado em Palmi, Calábria, na Itália, o que mais tarde ajudou a causar confusão em Navarone sobre sua nacionalidade. Segundo o IMDB, ele dirigiu três episódios da série "The Power Rangers" em 1995 e 2009, produziu o filme "Correndo contra o tempo", estrelado por Brittany Murphy. Além disso, escreveu para as séries de TV: "Dallas" (1978 - 1991) e "A carona" (1983-1977).

Priscilla Presley teve um relacionamento de 22 anos com o produtor brasileiro Marco Garibaldi. | Foto: Divulgação

Ainda de acordo com o site, o produtor também é um empresário cujas áreas de interesse e especialização incluem invenção, escrita, arquitetura, construção, ciência, engenharia, manufatura, astronomia, botânica, viticultura, engenharia de software e serviço público. Ele também estudou no Instituto de Pesquisa de Sistemas da IBM, no programa de Ciência da Computação.

Sem contato com o filho

A nacionalidade brasileira chegou a ser uma surpresa até para Navarone Garibaldi. Numa entrevista à revista "People", ele revelou que chegou a acreditar que vinha de uma família rica italiana — o pai dele, ao mudar para os EUA, mudou o sobrenome de Garcia para Garibaldi.

Em 2017, já adulto, recebeu a mensagem de um adolescente que dizia ser seu primo. Sua família brasileira sempre soube da existência do cantor, mas não sabiam como entrar em contato. Duas semanas após descobrir suas origens, o americano fez uma visita para o Brasil para conhecer seus parentes.

Apesar de manter contato com a família brasileira, o filho de Priscilla não foi tão bem acolhido pelo pai, que ao ser perguntado sobre a verdade de seu passado respondeu "Perca meu número". Essa teria sido a última vez que os dois tiveram contato.

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