FAMOSOS Quem é o pai do bebê de Lexa? Noivo da cantora, ator vibrava com a gravidez de sua segunda filha Cantora e ator iniciaram a relação há pouco mais de um ano e oficilaizaram noivado em fevereiro do ano passado

“Meu amor, Ricardo Vianna, hoje eu te amo ainda mais, quando eu te abraço, sinto a Sofia. Cuidou de mim da maneira mais linda do mundo, me viu da maneira mais vulnerável possível e me deu ainda mais amor.” O relato de Lexa sobre o noivo logo depois de revelar a morte de Sofia apenas três dias depois de nascer comoveu os seguidores. Tanto a cantora quanto o ator tinham o nascimento da filha como um sonho.

A cantora ficou 17 dias internada devido a um quadro de pré-eclâmpsia precoce, o que resultou em um “alto risco potencial”, segundo o hospital. Noiva do ator Ricardo Vianna, ela estava na 25ª semana de gestação e já havia até citado um “milagre” ao falar sobre o seu estado de saúde e o da bebê. Durante todo o período, Ricardo esteve ao lado da noiva.

— É uma felicidade que não cabe em mim. Sempre digo que paternidade para mim é uma das minhas maiores alegrias. Nasci para ser pai — celebrou Ricardo à coluna Play, do GLOBO, logo após o anúncio da gravidez.



Lexa e Vianna oficializaram o noivado em fevereiro do ano passado, após um namoro que vinha desde outubro do ano passado. No carnaval de 2024, quando desfilou como Rainha de bateria da Unidos da Tijuca, ela foi ao Camarote Quem O Globo acompanhado do ator, da irmã, Wenny Isa, e a mãe, Darlin Ferrattry.

A cantora engatou o namoro com Vianna um mês depois de terminar o casamento com MC Guimê. O casal foi visto em público pela primeira vez em novembro de 2023, passeando em um shopping na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



Na publicação em que anuncia a gravidez, Lexa aparece com o noivo no momento em que recebeu o resultado positivo para a gestação. Em outro momento, Ricardo beija a barriga de Lexa. A montagem dos vídeos, a cantora ainda exibe a barriga já aparente e o ultrassom. “Somos muito abençoados! Amo tanto vocês”, comentou Ricardo na publicação.

Quem é Ricardo Vianna?

Ex-lutador de jiu-jítsu e campeão brasileiro durante três anos, na adolescência, Ricardo Vianna começou a estudar teatro aos 19 anos começou a estudar teatro e estreou na peça "Brainstorming anônimos", escrita por Carla Vilardi e dirigida por Bia Oliveira, e que, em 2013, foi ganhadora na categoria melhor espetáculo no Festival de Teatro do Rio.

Em 2016, Vianna foi selecionado o elenco da 24ª temporada de "Malhação", como o jogador de vôlei Giovane, e no decorrer dos capítulos seu personagem foi ganhando mais peso na trama. Em 2017, integrou o elenco de outra novela da TV Globo, "Tempo de Amar", como o jovem idealista Tomaso Molinari.



Além disso, fez parte do elenco das novelas globais "Verão 90" (2019) e "Travessia" (2023). Atuou na teledramaturgia da Record, em "Genesis" (2021), e também participou da série humorística "Tô de graça", do Multishow.

Ricardo Vianna é pai de Cecília, nascida em 2015, fruto do relacionamento com a empresária Aline Krykhtine. Em seu perfil no Instagram se descreve como "ator brasileiro, pai e apaixonado pela vida!".

