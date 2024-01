Quem é o prodígio de 13 anos que se tornou primeira pessoa a ganhar o game Tetris, nos EUA

A- A+

O jogador americano Willis Gibson, de 13 anos, tornou-se a primeira pessoa a vencer o clássico jogo de computador Tetris, um feito até agora alcançado apenas pela inteligência artificial.

O adolescente, conhecido no mundo dos jogos como "blue scuti”, conseguiu chegar à “tela da morte” da versão do famoso “quebra-cabeça” da Nintendo, enquanto outros jogadores acompanhavam seu progresso online. Willis joga Tetris competitivamente desde 2021 e compartilha com seguidores no serviço de streaming de vídeos Twitch e no Youtube.

Ele começou a se interessar por Tetris depois de assistir vídeos do jogo. O menino passou a reunir o material necessário para jogar a versão antiga. Para o New York Times, Willis disse que se sentiu atraído pelo game por causa de sua “simplicidade”. Em uma semana, ele costuma jogar 20 horas de Tetris.

Ele e a mãe, Karin Cox, de 39 anos, viajam pelos Estados Unidos para participar de campeonatos de Tetris. Em outubro, ele ficou em terceiro lugar no Campeonato Mundial de Tetris Clássico, no qual ele era o competidor mais jovem.

Ao todo, o adolescente já ganhou cerca de US$ 3 mil em torneios de Tetris, e não planeja parar. A próxima competição será no fim do mês, no Texas. O objetivo de Willis é ganhar o título mundial.

O vídeo que registrou a conquista foi postado no YouTube por Willis nesta semana, que mostra que o adolescente chegou ao nível 157, atingindo a “tela da morte” do Tetris. Na descrição do vídeo com mais de 40 minutos de duração, Willis escreveu que nunca esperou “travar o jogo ou vencê-lo” quando começou a jogar. Veja:





No final da gravação, é possível ver o adolescente comemorando. “Oh meu Deus!”, Willis gritou repetidamente. "Não consigo sentir meus dedos", disse ele, sem fôlego.

Essa emoção contrastou com os 35 minutos de jogo anteriores, nos quais o adolescente de Oklahoma permanece quase imóvel enquanto desliza rapidamente os dedos pelo controle.

Feito inédito

“Isso nunca foi feito por um ser humano antes”, disse o presidente do Campeonato Mundial de Tetris Clássico, Vince Clemente, de acordo com o The New York Times. “É basicamente algo que todos pensavam ser impossível até alguns anos atrás.”

Idealizado por um engenheiro de software soviético, Tetris é um jogo simples, mas altamente viciante, no qual os jogadores devem girar e manipular blocos que caem de diferentes formatos para encaixá-los e criar linhas sólidas dentro de uma caixa.

Uma vez formada uma linha (ou duas, três ou quatro), ela desaparece, deixando mais espaço – e tempo – para misturar os próximos blocos.

As peças caem mais rápido à medida que o jogador avança nos níveis, até atingir o nível 29, que por muito tempo se acreditou ser o fim do jogo e o ponto em que as figuras se movem rápido demais para os humanos reagirem.

Há algum tempo, os jogadores sabem que há um ponto em que o código falha e o jogo para, mas apenas um outro computador conseguiu alcançá-lo.

Tudo até 21 de dezembro, quando Willis estava no nível 157 e colocou uma peça no lugar que fez desaparecer uma linha de blocos e congelou o jogo.

A CEO da Tetris, Maya Rogers, juntou-se às comemorações, dizendo ao portal especializado popsci.com que foi uma conquista apropriada antes do 40º aniversário do videogame em 2024.

“Parabéns ao ‘blue scuti’ por alcançar esta conquista extraordinária, um feito que desafia todos os limites preconcebidos deste jogo lendário”, disse ela em comunicado.

