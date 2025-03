A- A+

STREAMING Quem é o protagonista de "Adolescência", da Netflix; menino de 15 anos nunca havia atuado antes Inglês foi escolhido entre 500 outros; agora vai estrelar filme com Margot Robbie

Com uma impressionante atuação na série "Adolescência", da Netflix, é difícil acreditar que Owen Cooper, intérprete do protagonista Jamie Miller, nunca havia trabalhado antes. Mas é a verdade. O menino que vive o adolescente de 13 anos acusado de matar uma colega de classe a facadas, teve a sua primeira experiência profissional na produção que estreou na quinta-feira.

Owen tem 15 anos e foi escolhido pelo diretor de casting Shaheen Baig, que o selecionou dentro de um universo de 500 meninos.





“Eu nunca havia trabalhado antes, então apenas mandei uma fita, sem esperar muito,” disse Cooper ao jornal The Guardian. “Voltei da escola e minha mãe me disse que eu consegui o papel.”

Colega de cena no terceiro episódio, considerado por muitos críticos o melhor da série, quando ele tem uma sessão de terapia com uma psicóloga infantil, Erin Doherty não poupou o novato de elogios também em entrevista ao The Guardian.

"Esse cara é, sem dúvida, um dos melhores atores com quem já trabalhei. Sério, é de cair o queixo que este seja seu primeiro trabalho. É absolutamente ridículo”, disse ela, que fez parte do elenco de "The Crown" como a versão jovem da princesa Anne na terceira e quarta temporadas.

Cooper já tem um trabalho agendado para estrear em fevereiro de 2026, com um elenco hollywoodiano. Chama-se "Wuthering Heights", e trata-se do "relacionamento intenso e destrutivo entre Heathcliff e Catherine Earnshaw". Ele fará a versão jovem do personagem Heathcliff, que também pertence a Jacob Elordi. Margot Robbie é Catherine.

