A- A+

Famosos Quem é o rapper A$AP Rocky, pai dos filhos de Rihanna? A$AP Rocky é nome forte do rap e começou o relacionamento com a cantora em 2019; juntos, eles já têm dois filhos

Rihanna cruzou o tapete azul do Met Gala — baile beneficente que reúne celebridades em Nova York, nos Estados Unidos — na última segunda-feira (5), exibindo pela primeira vez a barriguinha de sua terceira gravidez.

Foi uma surpresa para muitas pessoas. Com esta aparição, a cantora barbadiana até brincou em uma entrevista que não vai mais precisar se esconder do público.

Seu namorado, o rapper A$AP Rocky, aliás, também estava no local como um dos anfitriões da festa que celebrou o dandismo negro.

A$AP Rocky é o nome artístico de Rakim Meyers. Ele tem 36 anos e nasceu no Harlem, em Nova York. Teve uma vida difícil.

Seu pai, imigrante de Barbados (assim como Rihanna), foi traficante de drogas e morreu em 2012. O cantor passou parte da infância e da adolescência dormindo em abrigos para sem-teto com a mãe e a irmã.

Começou no rap muito novo, aos 9 anos, no final da década de 1990. Mas em uma entrevista à revista Variety, ele afirmou que sua vontade quando criança era se tornar cafetão, muito inspirado no seu então filme favorito, “O Mack” (1973), que aborda o universo de profissionais do sexo.

“Num evento de Halloween na escola, falei para a professora que queria ser cafetão”, rememorou ele. “Ela pegou o microfone de volta e disse: ‘Escolha outro’. Eu disse: ‘Hum, ninja?’”

Mas ele logo deixou essas ideias para trás. Fã de Spike Lee e Denzel Washington, Rocky se entregou à arte.

Em 2007, se juntou ao grupo de hip hop A$AP, um coletivo de artistas ligados ao gênero. Sua música circulava bem na cena de rap underground antes de vir a fama.

Foi a partir de 2011 que a carreira dele decolou: depois de uma mixtape bem sucedida, ele assinou um bom contrato com a Sony.

De lá pra cá, manteve uma trajetória bem-sucedida na música, sendo indicado ao Grammy em duas oportunidades e colocando três hits no top 10 da Billboard Hot 100.

A parceria com Rihanna na música começou já em 2012, quando ela já tinha hits como “Umbrella”, lançada em 2007, e “We found love”, de 2011.

Oficialmente, eles começaram a namorar em 2019. O casal tem dois filhos: RZA Athelston Mayers, de 2 anos, e Riot Rose Mayers, de 1.

Rocky também construiu carreira expressiva na moda. Como modelo, ele já apareceu em campanhas de marcas como JW Anderson, Gucci, Bottega Veneta e Dior Homme, além de ter uma linha exclusiva de tênis da Puma.

Veja também