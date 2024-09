A- A+

A atriz Bella Campos, de 26 anos, está em um relacionamento com o rapper BK’, 35, segundo informações do Extra. Os dois estariam namorando em segredo há cinco meses, desde abril, e foram vistos aos beijos em uma festa realizada na residência do cantor em Copacabana, na semana passada.

Bella anunciou o término da relação com o cantor MC Cabelinho em agosto do ano passado, quando rumores de traição tomaram as redes sociais. "Como não tivemos mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios", publicou ela na ocasião

Desde então, surgiram vários boatos sobre quem seria o novo affair da atriz, conhecida pelos papéis nas novelas Vai na Fé e Pantanal.

Por enquanto, nem Bella nem BK’ confirmaram o relacionamento. No fim de agosto, a atriz publicou um carrossel em seu perfil no Instagram que contém um trecho da música Escurinatti, do rapper.

Quem é o rapper BK’?

BK’ é o nome artístico de Abebe Bikila Costa Santos, batizado em homenagem ao maratonista etíope Abebe Bikila (1932-1973), que fez história ao vencer dois ouros nos Jogos Olímpicos.

Carioca, nascido na Cidade de Deus, BK’ é um dos grandes nomes do rap nacional. Iniciou sua carreira em 2016 e tem quatro álbuns em sua discografia. O último deles, ICARUS, foi lançado em novembro de 2022, e faturou prêmio em Cannes.

O álbum somou mais de 35 milhões de streamings em seu primeiro mês, e teve sete de suas faixas entre as 100 músicas virais no Spotify Brasil, sendo duas entre as dez primeiras posições. No momento, BK’ apresenta esse último trabalho em turnê pelo Brasil

Planos, faixa de 2018 que é uma das mais populares do cantor, acumula 90 milhões de visualizações no YouTube.

BK’ tem duas músicas em parceria com o ex-namorado de Bella, MC Cabelinho. As duas foram lançadas em 2020: Reflexo, presente no álbum Ainda, de Cabelinho, e Lance Criminoso, com participação de Xamã e Papatinho. Os cantores, no entanto, não são próximos, e não se seguem mais no Instagram.

