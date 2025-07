A- A+

CELEBRIDADES Quem é Oruam, rapper filho de Marcinho VP, que mais uma vez se envolveu em confusão com a polícia Artista que na madrugada desta terça-feira (22) teve a casa cercada por agentes da DRE acumula episódios de confronto com a polícia

Aos 23 anos, Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, é um dos nomes mais populares do rap e do trap no país. Milhões de seguidores acompanham sua rotina de ostentação nas redes sociais, marcada por joias, carros de luxo, festas milionárias e declarações provocadoras

Mas a trajetória de sucesso do cantor é atravessada por polêmicas e investigações, que se intensificaram nos últimos meses. Nesta terça-feira, a Polícia Civil do Rio informou que vai indiciá-lo por associação ao tráfico, resistência qualificada, desacato e dano ao patrimônio público.

O novo capítulo da crise começou com uma operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que cercou a mansão onde Oruam vive no Joá, Zona Oeste da cidade, e encontrou um menor foragido, acusado de atuar como segurança de um chefe do Comando Vermelho.

Durante a ação, o artista usou as redes sociais para pedir ajuda e atraiu apoiadores ao local. Houve tumulto e arremesso de pedras contra os agentes, que resultou em um policial ferido. Mais tarde, Oruam publicou outro vídeo, desafiando a polícia a ir buscá-lo no Complexo da Penha.

Esta não foi a primeira vez que o rapper esteve na mira da DRE. Em fevereiro, ele foi alvo de mandados de busca e apreensão e acabou preso após um foragido por organização criminosa ser localizado em sua casa. Na ocasião, também foram realizadas buscas em imóveis ligados à mãe do cantor, Márcia Gama Nepomuceno. Dias antes, Oruam havia sido detido por dar um “cavalo de pau” diante de uma blitz, manobra que, segundo a polícia, foi feita propositalmente para promover o lançamento de um álbum.

Oruam é filho de Marcinho VP, um dos chefes históricos do Comando Vermelho, preso desde 1996 e condenado por tráfico e homicídios. A relação com o pai, que já motivou declarações públicas e manifestações nos palcos, é parte central da imagem que o artista construiu.

Em 2023, subiu ao palco do Lollapalooza usando uma camiseta com os dizeres “Liberdade para Marcinho VP”. A atitude provocou críticas, às quais ele respondeu dizendo se tratar de um “desabafo de um menor que cresceu sem o pai por perto”. Oruam tem tatuado no corpo também o nome de Elias Maluco, assassino do jornalista Tim Lopes, padrinho do rapper.

Além das polêmicas, Oruam segue no topo do gênero que ajudou a popularizar entre o público jovem. É próximo de artistas como MC Daniel, Orochi, Chefin e MC Cabelinho, e não esconde o estilo de vida que escolheu levar. Diz ter gastado R$ 8 milhões em uma única noite em uma boate na Espanha, e ostenta nas redes um Porsche Carrera 911, um Audi TT RS e um gato da raça Savannah F1, avaliado em até R$ 120 mil. O animal, chamado Malandrex, é cuidado por sua namorada, Fernanda Valença, estudante de veterinária e influenciadora, com quem está há cinco anos.

A defesa do artista ainda não se manifestou sobre o indiciamento anunciado pela Polícia Civil.

Veja também