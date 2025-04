Quem é Paapa Essiedu, ator escalado para o papel de Snape na série de "Harry Potter"?

A- A+

A HBO divulgou, nesta segunda (14), os atores confirmados para o elenco da série de "Harry Potter", que tem estreia prevista para 2026.

Entre os nomes, está o do ator britânico Paapa Essiedu, que interpretará o papel do professor Severus Snape. Nos filmes, o personagem era do ator Alan Rickman.

O ator de 34 anos é conhecido pelos seus papéis em "Projeto Lazarus" (2022), "I May Destroy You" (2020) e "De Volta ao Mar" (2024).

Também ganhou notoriedade por sua participação a série "Gangs of London" (2022) e no último episódio da sexta temporada de "Black Mirror"

Antes de estrear nas telas, Paapa participava das produções da Royal Shakespeare Company e já participou de projetos como "Rei Lear" (2014) e "Romeu e Julieta" (2016) e interpretou o personagem-título de"Hamlet", em 2016.

Além do papel de Snape, outros personagens de "Harry Potter" foram anunciados pela HBO. O ator John Lithgow ("Conclave") viverá o papel do diretor da Escola de Magia Hogwarts, Alvo Dumbledore; a professora Minerva McGonagall será interpretada pela atriz Janet McTeer ("O Menu"); e o ator Nick Frost ("Paul: O Alien Fugitivo") assume o papel de Rubeos Hagrid.

Além dos novos nomes no elenco, atores recorrentes nos filmes da franquia retornam para a série de "Harry Potter". O ator Luke Thallon (Tom Stoppard’s “Leopoldstadt,” Rupert Goold’s “Patriots”) volta como Quirinus Quirrell, assim como Paul Whitehouse (“The Fast Show,” “Harry & Paul”) reassume seu papel de Argus Filch.

O trio protagonista, que consiste nos personagens Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley. Nos filmes, os papéis eram interpretados pelos atores Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint (respectivamente).

De acordo com a revista Variety, foram quase 30 mil inscritos para os testes de elenco dos protagonistas.

A série tem previsão de início das gravações para o verão norte-americano deste ano.

