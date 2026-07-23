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INFLUENCIADORES Quem é Pietra Bertolazzi e por que declaração sobre o BTS gerou revolta entre fãs Com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, Pietra Bertolazzi produz conteúdo voltado para religião, comportamento e política

A influenciadora Pietra Bertolazzi passou a ocupar os assuntos mais comentados das redes sociais após uma publicação sobre a apresentação do BTS na cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2026. Em um texto, posteriormente apagado, ela classificou os integrantes do grupo sul-coreano como "afeminados" e afirmou ter sentido "vergonha alheia" ao assistir ao show, provocando forte reação dos fãs da banda.

A repercussão rapidamente ultrapassou a crítica à publicação. Enquanto admiradores do BTS condenaram as declarações e apontaram preconceito na fala da influenciadora, antigos vídeos e entrevistas concedidos por Pietra voltaram a circular nas redes sociais, trazendo novamente à tona outras posições polêmicas defendidas por ela ao longo dos últimos anos.

Com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, Pietra Bertolazzi produz conteúdo voltado para religião, comportamento e política. A influenciadora se apresenta como conservadora e costuma compartilhar opiniões contrárias ao feminismo, além de defender pautas que frequentemente geram debates entre seus seguidores e críticos.

Antes de atuar exclusivamente nas redes sociais, Pietra também trabalhou como comentarista na Jovem Pan, ganhando projeção nacional durante as eleições de 2022 em programas como o Linha de Frente. Em 2024, ela foi multada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por divulgar informações falsas envolvendo a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. Ela também é empresária, ex-DJ e participou do reality show Power Couple Brasil.

O que ela disse sobre o BTS?

A polêmica começou após a apresentação do BTS no encerramento da Copa do Mundo de 2026, evento que também contou com nomes como Madonna, Justin Bieber, Shakira e Burna Boy.

Em sua publicação, Pietra afirmou que ficou "chocada" ao descobrir que um grupo de homens que classificou como "afeminados", "vaidosos" e cheios de "caras e bocas" seria uma das maiores referências da geração atual. A postagem foi apagada após ganhar grande repercussão, mas capturas de tela continuaram circulando nas redes sociais.

As declarações foram recebidas com críticas por parte do fandom do grupo, conhecido como Army, e de outros internautas, que classificaram o comentário como preconceituoso e ofensivo.

Reação dos fãs

O fã-clube brasileiro B-Army 360 publicou uma nota de repúdio afirmando que reduzir pessoas à aparência, forma de se vestir ou comportamento reforça estigmas e preconceitos. Nas redes sociais, milhares de usuários também criticaram a influenciadora e defenderam o grupo sul-coreano.

Após a repercussão, fãs do BTS passaram a relatar uma série de ações direcionadas à influenciadora, como pedidos de inscrição como mesária voluntária, solicitações de filiação a partidos políticos, cadastros em listas de mensagens publicitárias e criação de perfis utilizando seu nome em plataformas digitais. Não há, no entanto, confirmação independente de que esses procedimentos tenham sido efetivados.

Em meio à repercussão, Pietra restringiu comentários em seus perfis, fechou temporariamente sua conta e anunciou um período de afastamento das redes sociais.

Vídeos antigos voltam a repercutir

Com o caso ganhando grande visibilidade, vídeos antigos da influenciadora voltaram a circular entre os internautas. Um dos mais compartilhados mostra Pietra durante participação no programa No Centro do Poder, no qual afirma que "as feias criaram o feminismo".

Outro trecho bastante repercutido é de uma entrevista concedida ao Canal Foco. Na ocasião, Pietra declarou ser contrária ao voto feminino e também criticou políticas públicas de distribuição gratuita de absorventes, posicionamentos que voltaram a ser debatidos nas redes após a polêmica envolvendo o BTS.

A circulação desses conteúdos vem ampliando a discussão sobre o histórico de declarações da influenciadora, relembrando outras opiniões controversas já defendidas por ela em entrevistas e publicações.

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