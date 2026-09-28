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FAMOSOS Quem é Pietra Cupello, estudante de medicina de 20 anos apontada como novo affair de Cauã Reymond Influenciadora digital viajou com o ator de 46 anos para a Bahia; jovem já teve affair com Gabriel Medina e chamou atenção de outros famosos

Se o primeiro passo dos romances de outrora incluía um telefonema, um jantar ou uma troca de olhares, o protocolo sentimental dos famosos (e também de anônimos) em 2026 parece não escapar do "foguinho" no Instagram.



Teria sido assim — reagindo a um post com o emoji — que Cauã Reymond, de 46 anos, se aproximou de Pietra Cupello, estudante de medicina e influenciadora digital de 20 anos apontada como novo affair do ator. Depois de cerca de dois meses de encontros, os dois fizeram no último fim de semana sua primeira viagem juntos, segundo o jornal "Extra". A informação, porém, não é confirmada por nenhum dos dois.

O destino escolhido foi Itacaré, na Bahia. Segundo o "Extra", registros compartilhados separadamente mostraram Cauã e Pietra nos mesmos cenários do hotel onde teriam se hospedado. No último domingo (27), o ator publicou imagens de um treino, enquanto a jovem mostrou o café da manhã diante de uma piscina de borda infinita.

Mas, afinal, quem é a jovem Pietra Cupello?

Carioca, Pietra nasceu em 2006 e completou 20 anos neste ano. De acordo com o "Extra", ela mora com os pais num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, onde também têm propriedades nomes como Ludmilla, Belo e o jogador Vini Junior.





Pietra cursa medicina, mas já construiu paralelamente uma presença considerável nas redes sociais. No Instagram, reúne quase 200 mil seguidores, publica sobretudo registros de viagens, rotina de academia, moda e fotos e mais fotos em que aparece de biquíni. A jovem é embaixadora de um e-commerce de roupas e já figura em campanhas de moda.

O currículo amoroso atribuído a Pietra também ajudou a transformá-la em personagem das páginas de celebridades. Segundo o "Extra", ela viveu um breve affair com Gabriel Medina há cerca de dois anos e também se relacionou com João Silva, filho de Faustão, com quem viajou aos Estados Unidos.

Cauã e Pietra teriam se conhecido pelo Instagram, entre reações a Stories e interações no "close friends" da jovem. A aproximação saiu da tela há cerca de dois meses. Desde então, Cauã passou a aparecer com frequência entre as curtidas das publicações da estudante e, segundo pessoas próximas a ela, já foi até buscá-la na faculdade. A informação é do "Extra".

Cauã Reymond não oficializa publicamente um relacionamento desde o fim de seu casamento com Mariana Goldfarb, anunciado em 2023.

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