reality show Quem é quem em "Ilhados com a Sogra 3"'? Veja os participantes da nova temporada Os próximos quatro episódios serão lançados em 10 de dezembro, além de um episódio final extra, que sai no dia 17

Estreiam nesta quarta-feira, 3, os quatro primeiros episódios da terceira temporada de Ilhados Com a Sogra, reality show da Netflix apresentado por Fernanda Souza.

O programa consiste em colocar sogras, genros e noras e filhos para conviver e disputar pelo prêmio de R$ 500 mil ao longo de nove episódios.

Os próximos quatro episódios serão lançados em 10 de dezembro, além de um episódio final extra, que sai no dia 17.

Saiba mais sobre os participantes que farão parte desta temporada.

Douglas, Thaina e Rozanda

A família Chagas é composta pelo influenciador digital Douglas, a confeiteira Thaina e a mãe de Douglas, Rozanda Chagas. Os três têm uma relação conturbada desde a gravidez inesperada de Thaina, que interrompeu os planos de Douglas de seguir carreira militar.

Icaro, Jessica e Ivana

Esta é a família Lopes, formada por Icaro Lopes, que é eletricista e músico, a personal trainer Jéssica, e a mãe Ivana, que é cozinheira. As duas enfrentam desavenças causadas por suas personalidades fortes, além de um desafio: Icaro e Jéssica ainda não moram juntos.

Heder, Giovana e Sarah

A família Cruz é composta pelo personal trainer Heder, a cantora Giovana e a mãe de Heder, a jogadora de vôlei Sarah. Eles já são casados há alguns anos e agora enfrentam a convivência com a mãe de Heder.

Juliano, Leonardo e Evangelina

A família é formada por Leonardo Misquita, que é coordenador de vendas, Juliano, que é confeiteiro, e a mãe de Leo, Evangelina, que é cuidadora. Para Evangelina, a chegada do genro e a mudança do casal para a própria casa dificultou sua convivência na rotina do filho.

Isadora, Gabriel e Marihely

O casal da família Machado é formado por Isadora Machado, Gabriel Silva e a mãe de Isadora, Marihely. Os três são empresários. Segundo eles, os problemas da convivência com a sogra são suas intervenções "não solicitadas", que complicam a dinâmica do casal.

Nathalia, Diego e Monica

Por fim, a família Rocha é composta pela gestora financeira Nathalia Rocha, Diego, que é gestor de tráfego, e Mônica Rocha, diretora pedagógica. Nathalia já tem dificuldades em lidar com a mãe e a convivência entre Diego e a sogra foi piorando com o passar do tempo. Mônica vê no reality uma chance de expor a "falsidade" de Diego.



