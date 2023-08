Quem é Rafaela Mandelli, que casou neste fim de semana em SP

A- A+

A atriz Rafaela Mandelli, de 44 anos, se casou com o empresário Rodrigo Leonardo neste sábado, no interior de São Paulo. A celebração foi realizada ao ar livre, na propriedade Ville La Rochele, em Campinas e reuniu várias celebridades, como Fernanda Nobre, Julianne Trevisol e Nathália Dill. A noiva apareceu dirigindo um carro branco até o local da cerimônia. Em seguida, caminhou sozinha rumo ao altar.

Ela assumiu a relação publicamente em janeiro e, em maio, anunciou que iria formalizar a união. O casamento no civil aconteceu no último dia 12. Rafaela é mãe de Catarina, de 18 de anos, do relacionamento com Marcelo Serrado. Os dois foram casados por mais de três anos.

A atriz é conhecida por viver a Nanda da novela 'Malhação' entre 2001 e 2003. Sua estreia na TV foi em 1999 como a Karinne de 'Andando nas Nuvens'. Além disso, Rafaela atuou em novelas como 'Kubanacan' (2003), 'Cobras & Lagartos' (2006), 'Caminhos do Coração' (2007) e 'Vitória' (2014),e 'A Terra Prometida' (2016).

Rafaela também foi vista em séries e seriados como 'JK' (2006), 'Sansão e Dalila' (2011), 'Conselho Tutelar' (2016) e 'Desnude' (2018).

