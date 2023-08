Quem é Regis Danese, cantor que sofreu acidente de carro e está em estado grave

A- A+

O cantor gospel Regis Danese, de 50 anos, sofreu um acidente de trânsito por volta das 18h30 desta quarta-feira (30), na Rodovia BR-153, em Jaraguá, a 178 km de Goiânia. Ele estava a caminho de um show em Ceres, na região central de Goiás, quando bateu o carro contra um caminhão.

O cantor teve fraturas em três costelas, tórax e punho. Segundo o G1, ele passou por cirurgia na madrugada desta quinta-feira (31) e agora está em estado grave na UTI.

Quem é Regis Danese?

Nascido em Passos, interior de Minas Gerais, João Geraldo Danese Silveira se iniciou jovem no mundo da música. Aos 15 anos, lançou seu primeiro disco com o parceiro Aluísio Maziero, com quem formou a dupla Regis & Raí no início dos anos 1990.

Em 1994, já morando em Uberlândia, Regis passou a integrar o grupo de pagode Só Pra Contrariar como cantor de apoio. O convite foi feito pelo líder do próprio SPC, Alexandre Pires. Regis Danese também compôs diversas músicas gravadas pelo grupo mineiro, como "Nosso sonho não é ilusão", "Nunca mais te machucar", "Te amar sem medo" e "Amor verdadeiro". Ele também compôs músicas para artistas como Belo, Elymar Santos e Alcione, além das duplas Gian & Giovani, Chrystian & Ralf e Leandro & Leonardo.

Veja também

Paulista 1º Festival de Cultura Popular Paulista Chaminés das Artes oferece shows gratuitos; confira