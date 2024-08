Quem é Renan Abreu, ex-namorado de Priscila Fantin que abandonou o filho

A- A+

Durante participação no videocast "Mil e uma tretas", a atriz Priscila Fantin contou às apresentadoras, Julia Faria e Thaila Ayala, que Renan Abreu, seu ex-namorado, não vê mais o filho deles desde que a criança tinha 5 anos. Romeo, hoje com 13 anos, considera o atual marido de Priscila, Bruno Lopes, como o pai.

"O Romeo via muita coisa acontecendo. Ele tinha 5 anos. Na verdade, criança sente tudo, e ele presenciou algumas coisas. Quando houve o veredito, a decisão, eu chamei o Romeo e expliquei para ele. Expliquei que não íamos mais morar juntos, que não éramos mais namorados, só que ele não falou nada. Ele simplesmente sumiu, e isso foi muito duro para o Romeo", disse.





Quem é Renan Abreu

Renan Abreu também é ator e manteve um relacionamento com Priscila entre 2010 e 2017. O ex-casal se conheceu quando contracenavam a peça "A Marca do Zorro". Chegaram, inclusive, a contracenar no especial de fim de ano de 2012 de "Aventuras do Didi". Romeo, filho dos dois, nasceu em agosto de 2011.

Na época do término, Priscila postou:

"No dia de hoje, posto essa foto iluminada! Não somos mais namorados, mas temos um elo eterno! Obrigada, Renan, por todos os bons, leves e lindos momentos!! Estaremos juntos, sempre".

Palavra final

Depois da participação no videocast e da repercussão do caso, Priscila Fantin fez um post expressando sua vontade de não tocar mais no assunto.

"Reafirmo que insisti por muito tempo pelos encontros e alguns chegaram sim a acontecer. Porém, o processo judicial foi complicado e perdurou por muitos anos. Em respeito ao segredo de justiça, a fim de preservar as partes e principalmente o Romeo, gostaria de encerrar esse assunto. Lutei muito para que não houvesse mais sofrimento para ele. Hoje ele é feliz, tem um pai amoroso e responsável, então preferimos não mais lembrar dos momentos difíceis. Agradeço a compreensão e o carinho", escreveu a atriz.

