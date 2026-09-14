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FAMOSOS Quem é Rey Vaqueiro, cantor que estava em avião que pegou fogo no Rio Grande do Norte Artista de 26 anos se mudou para o Rio Grande do Norte para investir na carreira e ganhou projeção com músicas ligadas ao forró e à cultura das vaquejadas

O cantor Rey Vaqueiro, que estava no avião que saiu da pista e pegou fogo durante o pouso em Parelhas, no Rio Grande do Norte, neste domingo, é um dos nomes em ascensão do forró de vaquejada. Nascido em São Paulo, o artista construiu a carreira a partir da ligação com a música nordestina e, nos últimos anos, ampliou a presença em festas e vaquejadas pelo país. Ele estava acompanhado de outras pessoas na aeronave e passa bem após o acidente.

O nome de batismo do cantor é David Linhares Pereira de Sousa. Ele nasceu em 13 de outubro de 1999 e cresceu na periferia da capital paulista. Segundo a biografia divulgada pelo próprio artista, foi nesse período que começou a se aproximar de músicos e a desenvolver o interesse pelo forró e pela música nordestina, apesar de não ter referências musicais na família

Antes de alcançar uma agenda nacional, Rey começou a se apresentar em bares e estabelecimentos de São Paulo. A mudança para o Nordeste foi um dos momentos decisivos da trajetória. Em abril de 2022, ele se mudou com a família para o Rio Grande do Norte, onde passou a investir no projeto que levaria o nome de Rey Vaqueiro. A identificação com a cultura da região ajudou a ampliar a circulação do cantor e a aproximá-lo do público das vaquejadas.





A carreira ganhou uma nova estrutura em 2023, quando Rey Vaqueiro passou a integrar o casting da Camarote Shows, empresa comandada pelo cantor Wesley Safadão. A partir daí, o artista ampliou a presença em grandes eventos e passou a dividir palcos com nomes conhecidos do forró.

A identidade musical de Rey está diretamente ligada ao chamado forró de vaquejada, que mistura elementos tradicionais do gênero com uma sonoridade mais contemporânea. Entre as músicas que ajudaram a projetar o cantor estão “Vaqueira Testada”, “Bateria Acabou”, “Body Splash” e “Nome Proibido”. Esta última se tornou um de seus principais sucessos recentes e acumulava mais de 24 milhões de visualizações no YouTube em junho deste ano.

Em 2026, o cantor lançou uma nova fase da carreira com o projeto “O Rey do Nordeste”, gravado no Classic Hall, em Recife. O trabalho reforçou a associação do artista com a música nordestina e com o universo das vaquejadas. No Spotify, Rey Vaqueiro aparece atualmente com mais de 7 milhões de ouvintes mensais.

A agenda de shows ajuda a dimensionar o momento vivido pelo cantor. Somente em setembro, o calendário divulgado em suas redes sociais reúne dezenas de apresentações em cidades do Nordeste. Neste domingo, ele tinha shows previstos em Custódia e Canhotinho, em Pernambuco, mas as apresentações foram canceladas depois do acidente em Parelhas.

O avião em que Rey viajava saiu da pista ao pousar em uma área particular durante a madrugada e pegou fogo. Os dois tripulantes e seis passageiros que estavam na aeronave sobreviveram. O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte atuou por cerca de cinco horas no combate às chamas. As causas do acidente são investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

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