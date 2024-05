A- A+

RAINHA DO POP Quem é Rocco Ritchie, filho pintor e ultramaratonista de Madonna Com referências de nomes como Lucien Freud e Paula Rego, segundo filho da pop star abriu no mês passado, em Miami, sua primeira individual nos EUA, 'Pack a punch'

Discreto, com apenas 88,7 mil seguidores no Instagram, Rocco Ritchie é o segundo dos seis filhos de Madonna, o primeiro com o cineasta britânico Guy Ritchie. Como seus outros irmãos, o jovem de 23 anos seguiu o caminho das artes, mas distante do palco: Rocco é pintor, e fez sua primeira individual em Miami, nos dias 10 a 11 de abril, no Miami Design District.

Com 10 novas obras a carvão sobre tela, a exposição "Pack a punch" destaca as referências de Rocco, como o pintor inglês Lucien Freud, e a portuguesa naturalizada inglesa Paula Rego e o irlandês Francis Bacon. Suas obras já integram coleções como a de Stella McCartney, Donatella Versace e Lorcan O’Neill.

Usando o nome "Rhed" para apresentar suas telas, Rocco já expôs na galeria Tanya Baxter Contemporary, em Londres, e no salão Andy LeCompte, em Hollywood. Antes do Page Six revelar quem era Rocco, suas telas eram vendidas por US$ 24 mil (cerca de R$ 115 mil). Seu trabalho foi exibido na Art Basel Miami.

No ano passado, Madonna postou uma mensagem de feliz aniversário ao filho: "A vida com você tem sido uma aventura", diz Madonna na mensagem. "Mas você tomou o caminho menos conhecido, e isso vai fazer toda a diferença! Nada me dá mais alegria do que ver você crescer como artista", completou.





Rocco nasceu prematuro, o segundo dos seis filhos de Madonna. Desde cedo mostrou interesse em aventura e esportes radicais. Andou skate, participou de competições de moto, treinou parkour (o esporte em que o deslocamento é todo em saltos, usado por Madonna no clipe da música "Jump") e, ano passado, fez sua primeira ultramaratona cruzando os Estados Unidos de costa a costa.

Desabafo de Madonna no palco

Mas nem sempre os dois foram próximos. Em 2016, depois que Madonna e Guy Ritchie se separaram, Rocco, então com 15 anos, escolheu morar com o pai e se mudou para Londres.Uma semana depois, em um show da turnê Rebel Heart na Nova Zelândia, Madonna dedicou uma música ao filho e caiu no choro no palco.

Em um show em Melbourne, na Austrália, Madonna desabafou:

“Todos vocês sabem o que aconteceu com meu filho Rocco. Eu teria curtido mais essa turnê se ele não tivesse desaparecido tão de repente”, disse. Em seguida, fez uma pausa em que as lágrimas quase lhe escorreram pelo rosto. “Vou dedicar esta canção a ele.” Enquanto fotos de Rocco eram projetadas num telão, Madonna cantou "Intervention".

Veja também

MÚSICA Taylor Swift, Beyoncé, Ed Sheeran e mais: veja lista das turnês mais lucrativas de 2023