CELEBRIDADES Quem é Romy Mars, herdeira da família Coppola que busca carreira na música Aos 18 anos, filha de Sofia Coppola e do vocalista da banda Phoenix aposta em uma trajetória musical com singles que já viralizam no TikTok

Romy Mars, de 18 anos, carrega no sobrenome o peso de uma das famílias mais influentes do cinema, mas escolheu seguir outro caminho artístico: a música. Filha de Sofia Coppola e do cantor Thomas Mars, a jovem vem conquistando espaço nas plataformas digitais com seus primeiros lançamentos.

Em 2024, Romy estreou na carreira musical com o EP Stuck Up, que trouxe duas faixas. Já neste ano, lançou o single A-Lister, consolidando sua presença no TikTok, onde acumula mais de 420 mil seguidores. O clipe da canção foi dirigido por sua mãe, Sofia Coppola.

Recentemente, a artista lançou Ego, seu novo trabalho, e tem usado o TikTok para impulsionar a carreira, alternando publicações musicais com vídeos sobre sua rotina e tendências virais. A estratégia tem aproximado Romy de um público jovem.





Antes de se dedicar à música, Romy chegou a experimentar a atuação. Ela fez pequenas participações em Megalópolis, filme mais recente do avô Francis Ford Coppola, e também na série O Professor, exibida nos Estados Unidos.





Romy Mars, filha de Sofia Coppola e Thomas Mars — Foto: Reprodução Instagram

Apesar de só agora conquistar notoriedade como cantora, Romy está acostumada aos holofotes desde a infância. Sempre acompanhou a mãe nos bastidores de filmagens e em eventos do cinema mundial.

