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CELEBRIDADES Quem é Ruby Rose, atriz que acusa Katy Perry de agressão sexual Equipe da cantora diz que declarações são 'mentiras perigosas e irresponsáveis'

A equipe de Katy Perry, de 41 anos, se pronunciou nesta segunda-feira (13) após acusações de agressão sexual feitas pela atriz Ruby Rose. Em nota, classificou as declarações como falsas e irresponsáveis, além de citar outras polêmicas envolvendo a atriz. Segundo Rose, o incidente teria ocorrido há cerca de 20 anos, em uma boate na Austrália.

“As alegações que estão sendo divulgadas nas redes sociais por Ruby Rose sobre Katy Perry não são apenas categoricamente falsas, mas mentiras perigosas e irresponsáveis”, afirmou a assessoria em comunicado enviado à revista Variety.

Entenda o caso

No último domingo, a atriz Ruby Rose usou as redes sociais para acusar a cantora Katy Perry de agressão sexual. O relato surgiu após Ruby comentar uma publicação que mostrava a reação de Katy Perry durante um show de Justin Bieber no Coachella. Em seguida, a atriz detalhou um episódio que, segundo afirma, aconteceu há 20 anos na Spicy Market Nightclub, em Melbourne, na Austrália.

“Katy Perry me agrediu sexualmente na Spicy Market Nightclub, em Melbourne. Quem se importa com o que ela pensa?”, escreveu Rose.





Atriz Ruby Rose fez acusações em rede social — Foto: Reprodução/ Thread

Depois, a artista australiana afirmou que o episódio ocorreu enquanto tentava evitar contato com a cantora.

A atriz também declarou que o caso a afetou emocionalmente e que chegou a procurar a polícia para avaliar uma possível denúncia. Ela disse ainda não temer eventuais ações judiciais.





“Ela não vai me processar porque aconteceu. Eu tenho fotos, foi em público e testemunhado por várias pessoas”, afirmou.

Saiba quem é Ruby Rose

Ruby Rose, de 40 anos, é uma atriz, modelo e DJ australiana. Ganhou projeção ao interpretar Stella Carlin na série "Orange is the new black e também atuou em filmes de ação como "Resident evil 6: o capítulo final" e "John Wick: capítulo 2". Em 2018, tornou-se a primeira super-heroína lésbica da TV ao protagonizar Batwoman, da CW. Antes disso, trabalhou como modelo e apresentadora da MTV australiana.





Atriz ganhou projeção ao interpretar Stella Carlin na série Orange Is the New Black — Foto: Reprodução

A artista também participou de outras produções do universo de super-heróis, como "Arrow", "The Flash" e "Supergirl", além de integrar o elenco do musical "A escolha perfeita" 3.

Em 2021, Ruby Rose fez publicações nas redes sociais acusando os produtores de Batwoman de manterem condições de trabalho inseguras. Ela afirmou que o set era um ambiente tóxico e citou nomes como Peter Roth, então chefe de TV da Warner Bros., além dos atores Camrus Johnson e Dougray Scott. A atriz também relatou lesões graves, pressão para retornar às gravações após uma cirurgia e comportamentos inadequados nos bastidores.

Em nota, a Warner Bros. Television informou seu desligamento após uma investigação interna motivada por reclamações sobre conduta no ambiente de trabalho.

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