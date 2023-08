Quem é Sidney Sampaio, o ator que se jogou da janela de um hotel em Copacabana

A- A+

Sidney Sampaio, ator de 43 anos, se jogou da janela do quarto em que estava hospedado em Copacabana, Zona Sul do Rio, na manhã desta sexta-feira (4). Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado na 13ª DP (Ipanema).

Quem é Sidney Sampaio?

Sidney Sampaio estreou na TV no seriado "Sandy & Junior", da Globo, em 1998, fazendo o personagem Fred. No início da carreira, ele também participou de "Malhação" e da novela do SBT "Canavial de Paixões". Ao todo, ele participou do elenco de mais de 20 produções na televisão, como "Salve Jorge", "Caras & Bocas" e "Ti Ti Ti".

A última novela em que Sidney atuou foi "Topíssima", da Record, em 2019, na qual interpretou o delegado André Medeiros. Na mesma emissora, ele trabalhou nas novelas "Apocalipse", "Terra prometida" e "Os dez mandamentos". O ator também participou de reality shows, como "Dança dos Famosos", do Domingão do Faustão, e "Super Chef Celebridades", do programa Mais Você, ambos da TV Globo.



Em seu perfil no Instagram, Sidney Sampaio também se dizia estudante de medicina. Em alguns posts, ele anunciava a venda de carros de luxo, como modelos da marca Lamborghini e Ferrari. Sidney é pai de Leonardo, fruto de seu relacionamento com a produtora Juliana Gama.

