Quem é Sofia Ortero, atriz de apenas nove anos premiada em Berlim por interpretação de criança trans

A- A+

Com apenas nove anos, Sofía Otero venceu neste sábado, 25, o Urso de Prata de atuação na 73ª edição do Festival de Berlim. A jovem é protagonista do longa espanhol "20 mil espécies de abelhas", de Estibaliz Urresola Solaguren, encarnando uma personagem com muitos nomes. Chamada inicialmente de Aitor, ela diz que é menina, e quer ser tratado como uma. Em sua transformação, ela muda para Lucía.

O longa, ainda inédito no Brasil, provocou polêmica em meio a uma lei aprovada na Espanha, na semana passada, que permite pessoas maiores de 16 anos a mudarem livremente de gênero na esfera administrativa mediante um procedimento simples. O filme mostra apenas a fase inicial dessa transformação.

Após mais de 500 candidatos para interpretar Aitor (Lucía), a diretora Urresola escolheu Otero, que nasceu menina e na época ainda tinha oito anos. Urresola disse acreditar que "a questão da identidade é um mistério".

Em Berlim, Otero chorou ao receber o prêmio e agradeceu o apoio que recebeu da Naizen, uma associação de famílias de menores transexuais da Espanha. Devido às regras dos prêmios Goya, o principal da Espanha, a atriz, não poderá repetir o feito na Berlinale, já que a Academia de seu país só permite artistas com mais de 16 anos de idade para concorrer em suas premiações

Veja também

BBB 23 MC Guimê "alfineta" quem não atendeu o Big Fone, na última quinta-feira (23)