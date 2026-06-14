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CURIOSIDADES Quem é Speed, streamer que viralizou na Copa e foi 'tradutor' de Luva de Pedreiro Astro da internet com mais de 50 milhões de inscritos no YouTube, americano tem promovido encontros bizarros nos bastidores da competição

O influenciador americano IShowSpeed, o Speed, voltou a viralizar durante a Copa do Mundo de 2026. Em um vídeo gravado no camarote do jogo entre Brasil e Marrocos, no sábado (13), o criador de conteúdo tentou impressionar Ronaldo Nazário com sua forma física e ainda foi surpreendido pela aparição repentina de Luva de Pedreiro.

Nascido como Darren Jason Watkins Jr., Speed tem 21 anos e é um dos streamers mais populares do mundo (canal no YouTube ultrapassa a marca de 50 milhões de inscritos). Conhecido pelo nome IShowSpeed, ele ganhou fama com transmissões de videogame marcadas por reações exageradas. Nos últimos anos, o americano se aproximou cada vez mais do universo do futebol, produzindo vídeos com jogadores e cobrindo grandes torneios.

Como não poderia deixar de ser, Speed tem feito aparições frequentes nos jogos da Copa de 2026. Vestindo uma camisa do Real Madrid, o creator se aproximou de Ronaldo durante a partida entre Brasil e Marrocos, no MetLife Stadium. Exibindo sua boa forma ao ex-jogador, falou sobre seu sonho de se tornar atleta profissional.

"Pelo menos uns 50 anos", brincou Ronaldo, para a tristeza de Speed. "Precisa de tempo para aprender. Mas soube que você é rápido."

Em outro momento, Speed serviu de tradutor para o influenciador brasileiro Luva de Pedreiro durante uma conversa com o rapper americano Travis Scott, que torcia pela seleção brasileira e por seu amigo Vinicius Junior.

Além do sucesso na internet, Speed também ficou conhecido por sua personalidade explosiva e por transformar situações cotidianas em grandes espetáculos para o público. Fã de Cristiano Ronaldo, imitou quem imitou comemorações e bordões do português. O americano acumulou fãs com posts sobre viagens, desafios e encontros com celebridades.

Nos últimos anos, ele se tornou uma espécie de correspondente informal do futebol para a Geração Z, aparecendo em estádios, centros de treinamento e eventos esportivos ao redor do mundo.

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