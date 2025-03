A- A+

Quem é Stephen Graham, criador da série "Adolescência" e intérprete do pai do menino acusado Ator tem no currículo a saga 'Piratas do Caribe' e a cinebiografia de Elton John e já ganhou título da monarquia britânica

"Um dos atores britânicos mais prolíficos".

É assim que o The Guardian, um dos principais jornais do Reino Unido, define Stephen Graham, o artista do momento no streaming.

O britânico é criador e parte do elenco de "Adolescência", série da Netflix que ocupa o Top 1 global e top 1 do Brasil e vem dando o que falar desde que estreou, no último dia 13.

A trama é centrada num menino de 13 anos, Jamie Miller ( o estreante Owen Cooper), acusado de matar a facadas uma colega de escola da mesma idade.

Stephen interpreta Eddie, o pai do garoto, típico trabalhador de classe média inglesa, que fica emocionalmente destruído com os acontecimentos que se abatem sobre sua antes aparentemente normal família.

Foi dele a ideia de fazer uma série com essa história, depois de ler na imprensa diversos casos de meninos esfaqueando meninas pelo país. O que estava acontecendo?

"Um dos nossos objetivos era perguntar: 'O que está acontecendo com nossos jovens hoje em dia e quais são as pressões que eles enfrentam de seus colegas, da internet e das mídias sociais?'", contou o ator ao site Tudem, da Netflix.

"E as pressões que vêm de todas essas coisas são tão difíceis para as crianças aqui quanto são no mundo todo."

De início, ele não quis trazer respostas fáceis para a audiência, contou ao The Guardian o co-criador Jack Thorne , com quem Stephen já trabalhou em outros projetos.

"O ponto de partida dele não era querer culpar os pais. Era: 'Não vamos fazer isso sobre uma criança que comete um crime por causa de algo maligno acontecendo em casa.'"

Quem é Stephen Grahan?

Nascido em Kirby, nos arredores de Liverpool, o ator tem 51 anos. Foi criado pela mãe, uma assistente social, que o colocou no teatro aconselhada por Andrew Schofield, ator famoso nos anos 1980, na Inglaterra que morava perto da casa da avó do menino.

Ele viu o garoto, na época com 10 anos, numa peça da escola local, e deu a dica para investir na carreira dele. Era o início do que se vê hoje.

O primeiro grande nome de Hollywood a prestar atenção em Stephen foi Martin Scorsese, que o escalou para "Gangues de Nova York", em 2002.

Os dois trabalharam juntos novamente em 2019, em "O irlandês". O dia do teste, feito na frente de Scorsese e Robert De Niro, é descrito pelo ator como um dos mais importantes de sua vida.

"Em todos aqueles filmes que assisti com meu pai, e em todos aqueles clássicos do cinema de gângster, sempre há um momento em que alguém se torna parte da família", disse Graham ao jornal "The Observer'.

"E quando recebi um abraço dos dois, senti como se tivesse me tornado um 'homem feito'. Foi surreal."

Além desses dois filmes, ele esteve no elenco de "Inimigos públicos", estrelado por Johnny Depp em 2009, "Piratas do Caribe: Navegando em águas misteriosas" e "Piratas do Caribe: A vingança de Salazar", outra parceria com Depp em 2011 e 2017, e "Rocketman", a cinebiografia de Elton John em 2019.

Na série "Boardwalk empire", interpretou Al Capone.

Em 2020, ele abriu, juntamente com a mulher, a também atriz Hannah Walters, a produtora Matriarch Productions.

É deles o filme "O chef", sobre o dia mais movimentado dentro de um restaurante. O longa é todo filmado em plano-sequência (quando você vê a ação numa sequência sem cortes aparentes), tal qual os episódios de "Adolescência", e tem a direção de Philip Barantini, também diretor da série.

Por seus serviços dedicados ao drama, o ator recebeu a medalha de Ordem do Império Britânico (Order of British Empire, OBE na sigla em inglês), que ele dedicou à mãe.

"Para minha mãe e para toda criança que ouviu 'vá arrumar um emprego decente', escreveu ele nas redes sociais", em 2023, quando recebeu a honraria.

