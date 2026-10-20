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FAMOSOS Quem é Tiago Pessôa, namorado que Mariana Ximenes conheceu na escola e reencontrou 25 anos depois Engenheiro formado pela USP, executivo de banco americano tem 46 anos, é pai de dois filhos e vive entre o Brasil e os Estados Unidos

Um encontro numa copetição escolar de handebol, seguido de 25 anos sem qualquer contato, acabou se transformando numa história de amor. Aos 45 anos, Mariana Ximenes vive um romance com o executivo do mercado financeiro Tiago Pessôa, de 46, a quem conheceu ainda na adolescência. Em entrevista ao "Gshow", publicada nesta terça-feira (20), a atriz contou detalhes do reencontro que deu origem ao relacionamento.

"Nós nos conhecemos jogando uma partida de handebol, numa competição entre colégios, isso há muito tempo... Nunca mais nos vimos. E nos reencontramos, agora, 25 anos depois. É um encontro de almas", afirmou Mariana, atualmente no ar como Dora na novela " Quem ama cuida".

Discreta em relação à vida pessoal, a atriz também celebrou a fase amorosa que atravessa. "Ter um lindo encontro nesta vida é muito raro! E estou vivendo um encontro desse, extremamente especial, maduro. Como disse Carla Madeira: 'É preciso uma coincidência qualquer para que o amor se instale. Existe um certo milagre nos encontros. Não é tolo dizer que o amor é sagrado'. O amor é um supercombustível!", declarou.

Mas, afinal, quem é o homem que conquistou o coração da atriz?

Natural de São Paulo, Tiago Pessôa é engenheiro de formação e construiu carreira no mercado financeiro. Graduado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), o executivo ocupa um c argo de destaque no Morgan Stanley, banco de investimentos americano com sede em Nova York. Na instituição, é responsável pela área de negociação de ações nas Américas.

Aos 46 anos, Tiago divide a rotina entre o Brasil e os Estados Unidos. Já foi casado e é pai de dois filhos. Longe dos holofotes, mantém um perfil fechado no Instagram e raramente aparece em eventos públicos ao lado da namorada.

Mariana assumiu publicamente que estava vivendo um novo romance em maio deste ano, mas só posteriormente revelou a identidade do companheiro. Desde então, passou a compartilhar alguns registros dos dois nas redes sociais, incluindo momentos de viagens e passeios românticos.

Em setembro, por exemplo, a atriz publicou uma fotografia ao lado de Tiago durante uma viagem à Itália. O casal posou diante do Duomo de Milão, um dos principais cartões-postais da cidade.

O namoro também virou assunto no " Domingão com Huck", em agosto, quando Mariana participou como jurada convidada do quadro "Dança dos famosos". Na ocasião, Luciano Huck percebeu que ela trocava mensagens pelo celular durante o programa. Questionada pelo apresentador, a atriz revelou que conversava com o namorado, preocupada com um possível problema no voo que ele estava prestes a pegar.

Antes do relacionamento com Tiago, Mariana namorou o empresário Thiago Cordeiro, de quem se separou em setembro de 2025, após cerca de um ano e meio de relação.

Agora, a atriz comemora o carinho recebido dos admiradores que acompanham sua vida amorosa. "Receber carinho é sempre muito gostoso. Sou reservada quanto à minha vida pessoal. Mas adoro receber as manifestações de afeto. Sou conectada com os meus fãs nas redes sociais, adoro trocar! Acredito em energia e, quando existe torcida positiva, o campo vibratório auxilia em nossa vida", disse ao "Gshow".

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