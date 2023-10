A- A+

Celebridades Quem é Valentina Cohen, filha da atriz Carolina Ferraz, casada com herdeiro de indianos nos EUA Jovem é fruto do relacionamento da atriz com o publicitário Mario Cohen

Foi discreto: Valentina Cohen, filha da atriz Carolina Ferraz, se casou em Malibu, na Califórnia, em cerimônia íntima para 20 pessoas. A jovem subiu no altar com o empresário americano Samraan Husain, herdeiro de indianos, no último dia 11 de outubro.

“Minha filha linda se casou há alguns dias e não consigo traduzir minhas emoções em palavras", disse Carolina Ferraz sobre a união de sua primogênita.

Quem é Valentina Cohen?

Valentina Ferraz Cohen tem 28 anos, nasceu de parto normal, fruto do casamento de Carolina Ferraz com o publicitário italiano Mario Cohen. Formada desde 2017 em Econometria e Matemática Quantitativa com Relações Internacionais pela Northeastern University, em Boston, Valentina fez o ensino médio na Aiglon College, na Suíça. Ela é CEO e co-fundadora da Cimples, marca de itens para casa que administra junto à sua mãe.

Não é a primeira vez que Valentina trabalha com a mãe. Elas atuaram juntas na série "Pandêmicos", produzida durante a pandemia. Valentina emprestou sua voz para a personagem que é filha de Carolina Ferraz. A comédia, sobre quatro pessoas em confinamento, também inclui os atores Otávio Martins, Juliana Araripe e Thiago Albanese no elenco.

Quando morou em Nova York, Valentina chegou a trabalhar por 1 ano e 8 meses como gerente de projetos da GB65, agência do diretor criativo Giovanni Bianco. Antes, a jovem havia sido estagiária de um banco de investimentos, no Rio de Janeiro, e de uma famosa marca de roupas.

