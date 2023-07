Quem é Vicente Escrig, ex-marido de Simaria que contesta valor da pensão dos filhos

A- A+

Ex-marido da cantora Simaria Mendes, Vicente Escrig disse ter ficado surpreso com o valor estabelecido pela Justiça brasileira para a pensão alimentícia dos dois filhos que tem com a artista, e ainda prometeu publicar um livro contanto detalhes do relacionamento dos dois.

Simaria e Vicente foram casados durante 14 anos e são pais de Giovanna, de 10 anos, e Pawel, de 7. O casal anunciou a separação em 2021 e, desde então, vem trocando acusações.

Morando em Valência, na Espanha, o empresário especializado em marketing digital prometeu lançar, nas próximas semanas, uma publicação no qual conta os bastidores do seu casamento com Simaria, ex-dupla de Simone.



"Até Que a Mentira Nos Separe" será o nome do livro, que deve conter nomes fictícios por conta do processo contra a ex-mulher que corre em segredo de Justiça. A ideia é expor no livro os conflitos financeiros do casal.

— Posso ir para a cadeia, mas quero que as pessoas saibam detalhes da minha separação. Todos eles, inclusive os mais repugnantes — completou em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record. — Não é uma vingança contra a Simaria, mas uma forma de contar a minha versão. Chega uma hora que você tem que se defender — declarou.



Os conflitos entre os dois não são de hoje. No ano passado, o SBT News noticiou que Simaria denunciou à polícia um suposto furto de R$ 5 milhões da conta do casal. Ela ainda acusou o ex-marido de aplicar cerca de 400 mil euros (aproximadamente R$ 2,1 milhões), em negócios ruins na Espanha.

Vicente Escrig é espanhol, formado em História pela Universidade de Valência. O empresário e a cantora se conheceram em um bate-papo no Orkut, quando ela ainda iniciava a carreira como vocalista do grupo Forró do Miúdo.

"Conheci o bofe no Orkut, acredita? O bonitão viu que eu era brasileira, mandou mensagem e eu, que não sou boba nem nada, dei trela. Um amor de webcam, de conversa todo dia", disse Simaria em entrevista publicada pelo site GShow, em 2017.

O relacionamento do casal começou depois de Escrig aparecer de surpresa em um show da dupla Simone e Simaria. O espanhol se mudou para o Brasil quando os dois começaram a namorar. Casados, eles compraram um apartamento em Valência, cidade onde a família de Escrig vive.

Depois da separação, Simaria e Escrig disputam na Justiça a guarda dos filhos, um processo que, por envolver menores, corre em segredo. Ela disse, em entrevista, que fazia tudo em casa. Já ele afirmou que, desde o início foi quem tomou conta das crianças e, há dois anos, não consegue levar os filhos para a Espanha.

A disputa também envolve bens. Simaria conseguiu uma liminar na Justiça para que Escrig deixasse sua casa, e ele apresentou documentos para ter acesso a parte dos bens da cantora.

Nos últimos meses Vicente tem se mostrado determinado em lutar pelos seus direitos após separação com a cantora. Ele já conseguiu conquistar um apartamento de luxo adquirido por eles em Valência, na Espanha. Além disso, Scrig quer ter a posse do restaurante que os dois montaram no mesmo país.

