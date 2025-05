A- A+

FAMOSOS Quem é Vivi Noronha, que viveu idas e vindas com MC Poze e cobra MCs para ajudá-lo Jovem de 20 anos é mãe de três filhos do funkeiro, que foi preso na quinta-feira (29) por apologia ao crime e envolvimento com o tráfico

Existe apenas uma mulher a quem MC Poze do Rodo chama de “deusa”, “bebezinha”, “minha linda morena” e “mulherão”: Vivi Noronha.



A jovem de 20 anos vive ao lado do funkeiro — cujo nome verdadeiro é Marlon Brandon Coelho Couto Silva —, que foi preso na última quinta-feira (29) por apologia ao crime e suspeita de envolvimento com o tráfico, durante uma ação da Polícia Civil do Rio. No momento, ela segue ao lado do marido e tem demonstrado apoio público a ele, defendendo-o.

Atualmente empresária e influencer, Vivi conheceu MC Poze quando ainda tinha 14 anos, mas este relacionamento foi marcado por diversas idas e vindas — até finalmente se casaram em outubro do ano passado. “No começo, a gente era meio maluquinho. Qualquer coisinha, a gente terminava, ia embora e depois voltava”, rememorou ela.





Vivi é mãe de Júlia, de 5 anos, Miguel, de 3, e Laura, de 2 — todos de MC Poze, que é pai ainda de outras duas crianças (durante uma das gestações da influencer, os dois chegaram a romper o namoro por quase um mês).

Os dois moravam em locais vizinhos, na favela do Rodo, também chamada de Rollas, no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. “A gente sempre se conheceu de vista, e eu odiava ele real (risos). Mas teve um dia que nos esbarramos e, juro para vocês, que tentei não mandar mensagem para ele... Mas não consegui (risos)”, relembrou ela, sobre o início do namoro.

Depois de muito conversarem por meio das redes sociais, a dupla combinou um encontro e deu o primeiro beijo no dia 26 de maio de 2018, como a jovem já revelou. “Ficamos mais de uma semana na casa da mãe dele", contou ela, por meio de um post antigo no Instagram. À época, Vivi tinha apenas 14 anos. Poze do Rodo, por sua vez, tinha 19 anos. "Ele me levou para conhecer a família dele, e não conto a maior. Eu tinha 14 anos, e falei que tinha 15 para a família dele. Foi uma vergonha total, porque sou tímida. Muito mesmo”, recordou-se.

Nesse período, Poze era envolvido com o tráfico de drogas, experiência que afirma ter largado pela música. “Ele era da vida errada, e teve um certo dia que ele foi baleado na perna. Eu com 14 anos ali com ele, abrindo mão de muitas coisas só para ajudar ele em tudo. Se fui julgada? Muita coisa. Ouvi muita coisa. Foi difícil. Mas sempre acreditei em dias melhores”, afirmou a jovem.

Enquanto o marido segue na prisão, ela tem cobrado publicamente outros artistas para se posicionarem a favor dele. “Cadê os MCs da cena? Todos os artistas que adoram pedir uma moralzinha no off? Cadê? Todo mundo bate na p**** do peito e chama de irmão, na hora de mostrar a tal irmandade, some. Um montão adora o bem bom e adora parar perto, mas na hora de ser mais uma pessoa barulhando o caso ninguém quer aparecer”, exclamou.

