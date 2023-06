Quem é Wark Rocinha, autor de grafite que processou Anitta por imagem mostrada em clipe de 2019

A- A+

A Universal Music, o Google e as empresas Reis Leite Produções e Eventos e SPA Produções Artísticas foram condenadas pelo uso de um grafite que aparece no clipe de "Bola rebola", de Anitta, J Balvin e Tropikillaz, de 2019.



A decisão foi publicada no fim de abril, pelo relator José Carlos Costa Netto, do Tribunal Superior de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

O grafite "O anjo", de Wark Rocinha aparece em diversos trechos do vídeo, inclusive no thumb do clipe no YouTube, sem a autorização do autor. Para a Justiça, seria o caso de violação ao direito patrimonial, a partir do entendimento de que a obra não é de domínio público.

Também havia sido estabelecido que as empresas suspendessem a exibição do clipe em todas as plataformas até 7 de maio, sob multa diária no valor de R$10 mil, mas a determinação não foi cumprida. As empresas ainda podem recorrer da decisão.

O TJ-SP determinou ainda que os condenados paguem R$ 100 mil ao autor por danos morais, além de 5% dos custos para a produção do videoclipe e 5% do lucro obtido pelos réus, a título de indenização.

Mas quem é Wark Rocinha?

Os anjos, sua marca registrada, já são velhos conhecidos dos cariocas. Marcos Rodrigues, de 38 anos, tem obras em diversos lugares da cidade, incluindo um enorme painel no Boulevard Olímpico, na Zona Portuária. Ele tem ainda trabalhos nos Estados Unidos, Itália, França e Canadá.



Como seu nome artístico indica, ele é morador da Favela da Rocinha e iniciou suas atividades artísticas em 2002. Em seu site oficial, Wark define que os anjos nasceram na busca de um trabalho autoral que pudesse ter uma comunicação direta para passar seus pensamentos e sentimentos para matéria física. Para ele, tudo o inspira e é aprendizado dentro do seu processo de trabalho.

Além disso, Marcos é fundador do Instituto Wark, uma escola para jovens na Rocinha que querem aprender e praticar arte.

Procurada, a assessoria de Anitta não se manifestou sobre a condenação.

