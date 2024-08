A- A+

Famosos Quem é Zé Vaqueiro, ícone do piseiro envolvido em acidente de carro um mês após morte do filho Artista classificou ter saído deste episódio, no qual o veículo em que estava bateu em animais que atravessavam a pista, sem ferimentos como um 'livramento'

O cantor Zé Vaqueiro sofreu um acidente na sexta-feira enquanto se dirigia para uma apresentação na Paraíba. Um dos nomes da nova geração do piseiro, o artista de 25 anos classificou ter saído deste episódio, no qual o veículo em que estava bateu em animais que atravessavam a pista, sem ferimentos como um “livramento”. O caso ocorreu pouco mais de um mês após o músico ter perdido o filho caçula de 11 meses.

O bebê Arthur foi diagnosticado com uma malformação congênita decorrente da síndrome de trissomia do cromossomo 13, também chamada de síndrome de Patau. Esta doença genética causa problemas de má formação no rosto, nos membros, nos sistemas nervosos, cardíaco e urinário. O filho do cantor morreu no dia 9 de julho.





"Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós. Ingra e José Jacson", diz um comunicado do artista.

O filho do cantor ficou internado na UTI de um hospital em Fortaleza (CE) até os nove meses, teve alta, mas voltou ao hospital após uma parada cardíaca. O casal tem outros dois filhos, Daniel, 3, e Nicolly, 13.

Nascido em Ouricuri, em Pernambuco, José Jacson de Siqueira dos Santos Junior tem uma relação com a música que vem de berço. Mãe dele, Nara de Sá era cantora de forró no sertão de Pernambuco e entrou em trabalho de parto durante um show. Na adolescência, o agora artista passou a cantar em algumas apresentações junto à matriarca.

Antes de investir na carreira artística, entretanto, Zé Vaqueiro chegou a trabalhar como vendedor de sorvete, na barraca de lanche de sua avó e como ajudante em um lava-jato. Ele lança músicas profissionalmente desde 2019 e é dono de hits como "Tenho medo", "Letícia", "Cangote" e "Volta comigo bb".

Enquanto garantia o sustento com outras ocupações, Zé Vaqueiro cresceu fazendo shows em bares e festas, mas nada próximo da dimensão do que passou a encarar depois de ver a sua obra se espalhar pela internet em meio ao distanciamento social da pandemia de Covid-19. O cantor é conhecido hoje como um ícone regional e "estourou a bolha" para levar o som do piseiro a outros cantos do país.

Entenda o que é a Síndrome de Patau

Ela é uma doença genética, causada pela repetição do cromossomo 13 com uma cópia a mais (o normal seria duas, nesta condição se apresentam três), que interfere diretamente no desenvolvimento do feto, o que resulta em problemas no sistema nervoso, defeitos cardíacos e a formação de fendas no lábio e céu na boca. A primeira descrição da síndrome foi feita na década de 1960, pelo geneticista Klaus Patau.

Quais são os sintomas da Síndrome de Patau?

Segundo especialistas, ela é mais comum de ocorrer em bebês de mulheres grávidas acima dos 35 anos. A detecção pode ser feita durante o pré-natal ou após o parto. No Brasil, alguns testes estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). Alguns dos sintomas mais comuns entre pacientes são:

Crises convulsivas;

Anormalidades do sistema cardiovascular;

Malformação nos rins;

Fraqueza muscular;

Orelhas deformadas resultando em surdez (parcial ou total);

Olhos afastados ou ausentes;

Pescoço curto;

Mãos com um sexto dedo ou dedos sobrepostos;

Microcefalia (formação reduzida da cabeça);

Micrognatia (formação reduzida do queixo);

Nos meninos, podem ocorrer alterações nos testículos, e para meninas, no útero e ovários.

Além disso, existem os que se mostram nas fases de desenvolvimento da criança, como:

Deficiência intelectual;

Problemas na comunicação;

Problemas cognitivos.

Qual é o tratamento para Síndrome de Patau?

Não existe um tratamento fixo para Síndrome de Patau, mas o bebê deverá fazer acompanhamento médico pelo resto da vida. Já as complicações do quatro podem ser tratáveis. Os bebês que sobrevivem aos primeiros dias após o nascimento são cuidados de acordo com os seus sintomas.

