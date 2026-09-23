A- A+

Luto no Cinema Quem era Arnaud Denis, ator francês de 43 anos que recorreu à eutanásia Denis foi submetido à eutanásia na Bélgica na terça-feira, 22

Arnaud Denis construiu sua carreira principalmente nos palcos franceses. Ator, diretor e dramaturgo, começou a trabalhar no teatro ainda jovem e, aos 20 anos, criou a companhia Les Compagnons de la Chimère. Ao longo das décadas seguintes, dirigiu montagens de autores como Molière e Oscar Wilde e também teve trabalhos no cinema e na televisão.

Denis foi submetido à eutanásia na Bélgica na terça-feira, 22, aos 43 anos. O procedimento ocorreu depois de uma série de complicações de saúde que, segundo seu advogado, Philippe Courtois, provocaram dores intensas e uma grave perda de autonomia.

Trajetória no teatro

Antes de criar a própria companhia, Denis estudou com Jean Périmony e Jean-Laurent Cochet e passou pelo Conservatório Nacional de Arte Dramática de Paris. Ficou apenas um ano na instituição, segundo o material sobre sua trajetória.

Em 2003, fundou Les Compagnons de la Chimère, grupo que dirigiu por 15 anos. Depois, seguiu carreira solo e passou a assinar trabalhos como encenador, além de continuar atuando.

Entre suas montagens estão Mademoiselle Molière e Marie des poules, de Gérard Savoisien, e A Importância de Ser Constante, de Oscar Wilde. O interesse pelo repertório clássico também esteve presente em As Ligações Perigosas, adaptação da obra de Pierre Choderlos de Laclos apresentada em 2023.

A produção estreou no Théâtre Tête d’Or, em Lyon, e retornou aos palcos em setembro de 2024, na Comédie des Champs-Elysées, em Paris. A montagem recebeu quatro indicações ao Molières 2025, incluindo a de melhor direção. Delphine Depardieu, que interpretava Madame de Merteuil, venceu o prêmio de melhor atriz

Denis faria o papel de Valmont na produção, mas deixou o elenco em razão do agravamento de seu estado de saúde.

Cinema e televisão

Apesar da atuação concentrada no teatro, Arnaud Denis também participou de produções para o cinema. Entre os trabalhos estão Yves Saint Laurent, dirigido por Jalil Lespert, e Vivre!, de Yvon Marciano.

O ator foi indicado três vezes ao Molières, uma das principais premiações do teatro francês.

Problemas de saúde

Os problemas que afetaram os últimos anos da vida de Denis começaram após uma cirurgia realizada em 17 de julho de 2023 para tratar uma hérnia na virilha direita. Segundo o Le Monde, durante o procedimento foi implantada uma prótese de polipropileno.

Depois da operação, o artista relatou uma redução progressiva de sua qualidade de vida. Em janeiro deste ano, em entrevista ao L'Est républicain, afirmou: "Não consigo mais sair de casa. Não tenho mais vida social. Não tenho mais vida alguma. Não tenho mais nada do que constitui a dignidade de um homem. E está piorando cada vez mais. (…) Os médicos não têm mais nada a me oferecer."

O ator criou ainda o coletivo Vítimas Francesas de Próteses de Hérnia, que reúne nas redes sociais relatos de pessoas que afirmam ter enfrentado efeitos adversos associados aos implantes

"Apesar de seu sofrimento, Arnaud sempre esteve presente no grupo das vítimas e respondeu a cada um de nós quando estávamos mal", afirmou à AFP Julie Canon, coordenadora da ação coletiva das vítimas de próteses para hérnia.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.

Veja também