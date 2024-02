Quem era Erivaldinho do Arcodeon, sanfoneiro morto aos 47 anos

A- A+

Cantor, sanfoneiro e compositor, o músico sergipano Elisaldo Santos de Oliveira, o Erivaldinho do Arcodeon, morreu, nesta quarta-feira, aos 47 anos, em Belo Horizonte. Ele, que tinha pai e irmãos músicos, sofria de um câncer de intestino desde 2018.

Segundo anunciado pelo pai do artista, Erivaldo de Carira, o velório do sanfoneiro será em Aracaju, nesta sexta-feira. O corpo dele será cremado no sábado pela manhã.

Vindo de uma família de músicos, Erivaldinho era irmão dos cantores Mestrinho e Thais Nogueira. Ao longo de sua carreira, ele gravou com artistas como Marília Mendonça, Tierry e Gusttavo Lima, segundo a TV Sergipe.

"Hoje perdemos o meu amor, que vai ser para sempre lembrado pra mim como meu marido maravilhoso e cheio de todas as qualidades que um companheiro pode ter que eu viveria para sempre! Para sua família linda, filho, pai, irmão dedicado, amoroso e com todas as qualidades que se possa listar", escreveu a viúva do artista, Lili Rocha, na conta oficial de Erivaldinho no Instagram.

Erivaldinho nasceu no município sergipano de Nossa Senhora da Glória. Ele começou na carreira ainda adolescente, quando se mudou para a capital Aracaju e gravou com nomes como a Banda Calcinha Preta. Em 2002, ele chegou a se mudar para São Paulo. Recentemente, ele residia em Belo Horizonte e seguia em carreira solo.

