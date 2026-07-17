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LUTO Quem era Felipe Moda, fundador do The Box, que morreu aos 26 anos? Natural de Diadema, na Grande São Paulo, Felipe Moda sempre teve interesse pela arte, mesmo sem experiência no mercado musical

A cena da música urbana brasileira amanheceu de luto nesta quinta-feira, 16, com a morte de Felipe Moda, fundador do projeto audiovisual The Box. O produtor, diretor e roteirista morreu aos 26 anos, deixando uma trajetória marcada pela inovação e por um trabalho que ajudou a impulsionar artistas do funk e do hip hop para o grande público. A causa da morte não foi divulgada.

À frente do The Box, Felipe criou um formato que se tornou referência entre os fãs do gênero. Com uma proposta simples, mas de forte identidade visual, o projeto ganhou destaque nas plataformas digitais, acumulou milhões de visualizações e consolidou seu espaço entre os principais movimentos da música urbana nacional.

Natural de Diadema, na Grande São Paulo, Felipe Moda sempre teve interesse pela arte, mesmo sem experiência no mercado musical quando decidiu criar o The Box. Antes de viver exclusivamente da produção audiovisual, conciliava o trabalho em um call center com o desenvolvimento do projeto, investindo os próprios recursos para tirar a ideia do papel.

O produtor acreditava que era possível criar algo diferente dentro da cena musical brasileira. Mais do que produzir videoclipes, seu objetivo era construir uma identidade capaz de aproximar o público dos artistas por meio de apresentações ao vivo, valorizando a autenticidade das performances.

O surgimento do The Box

O The Box surgiu em 2020, durante a pandemia de covid-19, de forma totalmente independente. O formato era simples: um fundo verde, dois microfones e artistas rimando ao vivo dentro de uma estrutura que rapidamente se tornou a principal marca do projeto

A proposta chamou atenção justamente por fugir dos padrões tradicionais de gravação. Sem grandes cenários ou efeitos elaborados, Felipe apostou na força da interpretação dos artistas e criou um espaço onde a música era a protagonista.

O visual também foi pensado para ser facilmente reconhecido pelo público. A famosa "caixa verde" tornou-se a identidade do projeto e passou a ser associada imediatamente ao The Box nas redes sociais e plataformas de vídeo.

Sucesso nacional

O grande salto de popularidade veio com o The Box Medley Funk 2, que reuniu MC Tuto, MC Laranjinha, MC Brinquedo e MC Cebezinho. O vídeo ultrapassou a marca de 45 milhões de visualizações no YouTube e alcançou o segundo lugar da Billboard Brasil Hot 100, consolidando o projeto entre os maiores sucessos da música brasileira.

O crescimento levou o The Box a ampliar sua relevância dentro da indústria musical, tornando-se uma vitrine para novos talentos e aproximando artistas independentes de um público cada vez maior

Um legado para a música urbana

Mais do que um produtor, Felipe Moda ficou conhecido por sua capacidade de transformar uma ideia simples em um movimento cultural. Como roteirista, diretor e idealizador do The Box, ajudou a renovar a forma como o funk e o hip hop passaram a ser apresentados ao público nas plataformas digitais.

Sua proposta de gravar performances ao vivo, preservando a espontaneidade dos artistas, conquistou milhões de fãs e influenciou novos formatos de produção audiovisual dentro da música urbana.

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