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LUTO Quem era Gabriel Félix, influenciador que morreu aos 29 anos e deixou filha de 3 anos Noivo de Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel, mineiro reunia milhões de seguidores com vídeos de humor, paternidade e estética vintage

Na última quinta-feira (19), Gabriel Félix compartilhou com seus seguidores uma cena corriqueira da rotina: Amelie, de 3 anos, brincava num balanço, enquanto ele se admirava com a própria paternidade. "Às vezes paro e penso: 'Caraca, eu sou pai desse serzinho maravilhoso'... Que doideira a vida", escreveu o influenciador digital, de 29 anos, que reunia milhões de seguidores nas redes sociais. Na manhã desta sexta-feira (20), porém, foi sua noiva, a também influencer Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel, quem apareceu na internet com uma notícia que ninguém esperava. Gabriel havia morrido na noite anterior, por causas ainda não esclarecidas.

"Oi, pessoal, infelizmente a notícia é verdadeira. Ainda não sabemos o que aconteceu, mas o Gabriel faleceu ontem à noite. Peço que orem por ele, peço que clamem a Deus pra que o receba com muito amor. Eu tô sem chão, eu não sei o que fazer, eu não sei", escreveu Isabelle, pedindo respeito à privacidade da família.

Natural de Uberaba, em Minas Gerais, Gabriel Augusto Mateus Félix havia construído uma carreira como modelo e criador de conteúdo digital. No Instagram, tinha cerca de 1,5 milhão de seguidores; no TikTok, outros 1,9 milhão. O público acompanhava suas publicações sobre humor, relacionamento, moda e, sobretudo nos últimos anos, a rotina familiar com Isabelle e Amelie.



Uma das marcas de seu conteúdo era a estética vintage, presente nas roupas, nas fotografias e nos vídeos que produzia. A predileção por referências de décadas passadas também aparecia nas publicações de Isabelle, que se tornou conhecida na internet por esquetes bem-humoradas, personagens inspirados na própria família e expressões do Ceará, seu estado natal.



Os dois se conheceram em 2020, durante o isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19. Gabriel morava em Uberaba, enquanto Isabelle estava em Juazeiro do Norte, no Ceará. Apresentados por um amigo em comum, começaram a conversar pela internet e desenvolveram uma amizade que se transformaria em namoro.

O primeiro encontro presencial aconteceu em fevereiro de 2021, em São Paulo, onde a influenciadora digital estava trabalhando. Com o tempo, o casal passou a compartilhar nas redes sociais viagens, brincadeiras e momentos da vida a dois.



Em outubro de 2023, nasceu Amelie. A chegada da menina também alterou os assuntos abordados por Gabriel nas plataformas digitais. O influenciador passou a mostrar com frequência a experiência de ser pai, em vídeos e fotografias que registravam desde brincadeiras até demonstrações de afeto pela filha.

Casamento estava nos planos

Em julho de 2025, Gabriel pediu Isabelle em casamento durante uma viagem às Dolomitas, região montanhosa no norte da Itália. A surpresa foi preparada com antecedência e reuniu referências culturais que faziam parte da relação dos dois, como os filmes do Studio Ghibli e a saga "O Senhor dos Anéis".

Num vídeo publicado à época, ele contou que já pensava em se casar com Isabelle antes mesmo de conhecê-la pessoalmente. "Desde quando eu conheci a Isabelle, e não era nem pessoalmente, eu já sonhava em pedir ela em casamento", recordou.

O influenciador digital também revelou que a escolha da aliança foi inspirada numa conversa em que Isabelle havia manifestado o desejo de ter um anel élfico, como os que aparecem no universo criado pelo escritor J.R.R. Tolkien.

Após o pedido, os dois começaram a organizar os planos para a cerimônia. Em abril deste ano, anunciaram a compra de um terreno onde pretendiam construir a nova casa da família. O casamento seria realizado no quintal da propriedade.

"Estamos muito empolgados com todo esse comecinho, e não vemos a hora de casar no nosso quintal do jeito que sempre sonhamos", escreveu Isabelle, em julho.

Comoção e homenagens

A notícia da morte de Gabriel provocou uma série de manifestações nas redes sociais nesta sexta-feira. Entre as homenagens está a do amigo Wangler Bastos, que contou ter conversado com o influenciador digital poucas horas antes de saber que algo grave havia acontecido.

"Às 20h30 a gente tava combinando de se encontrar esse final de semana. Às 23h30 recebo mensagem pedindo pra ir pra sua casa porque tinha acontecido o pior... Como tudo mudou tão rápido, moleque?, escreveu Wangler no Instagram, ao compartilhar uma fotografia dos dois juntos.



Na sequência, ele lamentou a perda: "Você é uma das melhores pessoas que já conheci, vai fazer falta na vida de todos que tiveram o prazer de te chamar de amigo ou algo maior. Eu te amo, descanse em paz."

Isabelle também publicou uma longa homenagem ao companheiro, na qual recordou a história de amor dos dois e o nascimento de Amelie. "O Gabriel é o amor da minha vida, minha alma gêmea. E esse amor foi tão grande que se materializou na Amelie, a parte mais linda da nossa história", escreveu.

A influencer, que reúne milhões de seguidores, afirmou que ainda não consegue compreender a perda. "Eu não consigo imaginar um mundo que não tenha você. Eu não quero acreditar no que aconteceu, eu quero você de volta. Eu fico perguntando pra Deus onde você está."

Até a tarde desta sexta-feira, não haviam sido divulgadas informações oficiais sobre a causa da morte de Gabriel. A família pediu tempo e privacidade para enfrentar o luto.

"Ainda estamos tentando compreender tudo o que aconteceu e precisamos de tempo e privacidade para viver essa dor. Obrigada por todo o carinho e amor que sempre tiveram pela nossa família", concluiu Isabelle.

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