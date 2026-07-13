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LUTO Quem era Jéssica Costa, cantora que morreu após batida de carros a caminho de show no Maranhão Passageiro que a acompanhava também não sobreviveu

No último sábado, 11, a cantora Jéssica Costa, 32 anos, morreu em um acidente de carro. A artista e outro passageiro que a acompanhava não sobreviveram à colisão durante o trajeto até um show em Timon, no Maranhão.

O produtor da banda, Weldyvan Valerio de Santana, informou à Rede Clube que Jéssica Costa estava no banco do passageiro quando o carro em que a cantora viajava foi atingido na lateral por uma caminhonete que trafegava em alta velocidade e com os faróis apagados. De acordo com o produtor, o motorista fugiu sem prestar socorro.

A segunda vítima, que não fazia parte da banda, era um homem que estava no banco traseiro do veículo e acompanhava a equipe porque era responsável pelo aluguel de um equipamento de som. A cantora foi retirada das ferragens com vida, mas não sobreviveu aos ferimentos.

Carreira e vida profissional

Jéssica era cantora de forró, em especial, dos clássicos do gênero. A artista realizava shows e eventos ao lado de uma banda

Em suas redes sociais, compartilhava vídeos de seu trabalho, com trechos de apresentações.

Além de sua trajetória na música, Jéssica trabalhava no Shopping da Cidade, em Teresina. Após sua morte, o centro comercial emitiu uma nota destacando que ela não era apenas uma funcionária, mas uma "presença de luz".

Seus colegas de trabalho recordam dela como alguém cuja alegria, dedicação e companheirismo contagiavam a todos ao seu redor, deixando um legado de carinho e talento.

Dias antes de seu falecimento, o shopping publicou vídeo de uma performance da cantora.

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