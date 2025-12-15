A- A+

LUTO

O diretor e cineasta americano Rob Reiner, 78 anos, e sua esposa, Michelle Singer, 68, foram encontrados mortos no último domingo (14) em sua mansão no sul da Califórnia. As autoridades confirmaram que o casal apresentava ferimentos compatíveis com arma branca. Bombeiros e policiais foram acionados, mas ambos já estavam sem vida quando as equipes chegaram ao local.

Quem eram Rob Reiner e esposa?

Rob Reiner e Michelle Singer eram casados desde 1989 e viviam no oeste de Los Angeles. Bombeiros foram chamados ao local para atendimento médico e o LAPD chegou cerca de dez minutos depois, encontrando os corpos já sem sinais de vida. Uma investigação por duplo homicídio foi aberta, enquanto autoridades tentam reconstruir os últimos movimentos do casal e do filho suspeito.

Rob Reiner fez sucesso tanto como ator quanto como diretor. Nos anos 1970, foi protagonista de "All in the Family", conquistando dois Emmys por sua atuação. Ele também se destacou por dirigir "Conta Comigo" (1986), "Harry e Sally - Feitos Um Para o Outro" (1989) e "Antes de Partir" (2007). Recentemente, integrou o elenco da série "The Bear" (2022).

