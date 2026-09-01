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luto Quem era Rogério Valença, ex-vocalista do Calcinha Preta que morreu aos 55 anos Artista morreu na segunda-feira, 31 de agosto, após não resistir a um infarto. Segundo a família, ele tratava uma insuficiência renal

Ex-vocalista do Calcinha Preta, o cantor Rogério Valença morreu aos 55 anos nesta segunda-feira (31), em Aracaju, Sergipe. Ele tratava uma insuficiência renal e aguardava por um transplante de rim.

No dia da morte, Rogério sofreu um infarto e não resistiu, segundo a família relatou ao g1.

O velório aconteceu nesta terça-feira (1º) em Aracaju. O corpo foi levdo para sepultamento em Garanhuns, em Pernambuco, cidade natal do artista.

O cantor deixa o marido, com quem viveu por 20 anos.

Em sua carreira, Rogério passou por bandas como Calcinha Preta e Caviar com Rapadura.

Nos últimos anos, seguia trabalhando com música, como vocalista da Banda Raio da Silibrina. Atualmente ele morava em Sergipe.

A morte de Rogério Valença foi lamentada por artistas e amigos, como pelos grupos nos quais o músico trabalhou.

Em seu perfil nas redes sociais, a banda Calcinha Preta fez uma publicação para homenageá-lo, em que escreve ter recebido "com tristeza a notícia do seu falecimento e nos solidarizamos com todos os seus familiares e amigos. Somos gratos por sua passagem pela nossa história e por tudo que construímos juntos através da música. Que Deus conforte o coração de todos neste momento", diz o comunicado.

O perfil da banda Raio da Silibrina também prestou uma homenagem por meio de nota, em que escreveram: "Hoje nos despedimos de alguém muito especial. Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento de Rogério Valença. Ficam a saudade, as lembranças dos momentos vividos e a gratidão por tudo que ele representou. Que Deus conforte o coração de toda a família, amigos e de todos que estão sentindo essa perda. Rogério, sua história e sua presença jamais serão esquecidas. Descanse em paz.

Marlus Viana, vocalista da banda Calcinha Preta, destacou a importância do cantor para a história do grupo: “Obrigado, Rogério. Você foi fundamental para que a Calcinha Preta se tornasse o que se tornou”.

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