Quem está no VIP de Alberto Cowboy? E na xepa? Veja como ficou a divisão no BBB 26
Brother priorizou os companheiros de reality show que mais duraram na Prova de Resistência
Quem está no VIP de Alberto Cowboy? E na xepa? Veja como ficou a divisão no BBB 26 - Foto: Reprodução/TV Globo
Alberto Cowboy foi condecorado como o primeiro líder do Big Brother Brasil 26 nesta quinta-feira, 15. Durante o programa ao vivo, o participante escolheu o seu VIP e priorizou os companheiros de reality show que mais duraram na Prova de Resistência.
Quem está no VIP
Jonas Sulzbach, Edílson Capetinha, Marciele Albuquerque, Sarah Andrade, Babu Santana, Pedro Henrique e Juliano Floss foram os escolhidos pelo primeiro líder do programa.
Quem está na Xepa
Os demais participantes estão na Xepa: Aline Campos, Ana Paula Renault, Breno, Brigido, Jordana, Marcelo, Maxiane, Milena, Paulo Augusto, Samira, Sol Vega e Solange Couto.