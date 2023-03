Quem está vetado da Prova do Líder desta quinta-feira (2) no BBB 23? Confira

Mais uma Prova do Líder acontece nesta quinta-feira (2) no BBB 23. Quem vencer conquista a liderança e, como consequência, tem a missão de indicar um brother direto para o Paredão. Mas nem todos os participantes da casa vão poder participar.

Key Alves e Cézar Black, que já estão no Paredão após serem indicados por Guimê, que atendeu o Big Fone, estão vetados. Cézar, inclusive, já não estaria na Prova do Líder porque, na semana passada, ele ficou em último lugar na competição para a liderança e como castigo, ficaria fora da prova desta semana.

Além dos dois, a líder Bruna Griphao ainda terá a chance de vetar mais um participante da disputa. A escolha será feita ao vivo, pouco antes de começar a prova.