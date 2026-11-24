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FOTOGRAFIA Quem faz o Carnaval: Uenni põe os brincantes no centro da fotografia em nova exposição Mostra reúne 24 retratos de personagens de diferentes manifestações carnavalescas do Recife e marca a primeira exposição individual da fotógrafa na cidade, em Santo Amaro, bairro onde nasceu

Antes de o frevo ganhar as ruas, há quem borde a fantasia, ensaie os passos, prepare os instrumentos e carregue no corpo a memória de uma tradição.

São essas pessoas, muitas vezes escondidas atrás do brilho das agremiações, que a fotógrafa pernambucana Uenni escolhe colocar em primeiro plano na exposição “Entre Brincantes – Retratos do Carnaval do Recife”.

A mostra abre nesta quinta-feira (26), às 19h, na Galeria de Artes Corbiniano Lins, no Centro Cultural Sesc Santo Amaro, reunindo 24 fotografias de integrantes de diferentes expressões da festa popular. A entrada é gratuita.

Realizadas durante os carnavais de 2025 e 2026, as imagens percorrem universos como o frevo, o maracatu, o caboclinho e o samba.

Em vez de privilegiar a agitação dos cortejos, Uenni faz uma pausa na folia para olhar de perto seus personagens. São retratos posados, construídos a partir de conversas e aproximações, nos quais rostos, figurinos, gestos e particularidades ganham espaço.

O resultado é uma coleção de histórias individuais que ajuda a contar algo maior: a permanência de uma cultura alimentada por quem a pratica.

Da avenida para trás das lentes

A escolha dos personagens não acontece por acaso. Antes de fotografar brincantes, Uenni também esteve entre eles, desfilando em agremiações e compartilhando experiências que agora reaparecem sob outra perspectiva.

A câmera aproxima a artista de antigos companheiros de avenida e ensaio, numa relação em que o registro não parte de um olhar distante. Há uma intimidade construída na vivência, no reconhecimento dos códigos e na compreensão do que significa fazer parte da festa.

Natural de Santo Amaro, a fotógrafa realiza sua primeira exposição individual no Recife justamente no bairro onde nasceu e desenvolveu parte de sua trajetória profissional.

Há mais de uma década, sua produção mantém vínculos com o território. A escolha do espaço expositivo, portanto, também estabelece uma conversa entre memória pessoal, identidade e pertencimento.

Com curadoria textual de Rebeca Andrade, a exposição percorre a diversidade do Carnaval recifense sem perder de vista as pessoas que sustentam suas manifestações, seus saberes e suas heranças.

Ancestralidade em imagens

A abertura também será ocasião para o lançamento de “Canjerê dos Pretos-Velhos na Jurema Sagrada de Pernambuco”, outro trabalho editorial de Uenni, dedicado à memória e às práticas religiosas afro-indígenas.

O fotolivro reúne 30 imagens produzidas entre 2022 e 2026 no Ilé Àṣẹ Ọ̀rìṣànlá Tàlàbí, o Terreiro Axé Talabi, em Paulista, comunidade que preserva tradições do Candomblé Nagô e da Jurema Sagrada do Rei Salomão.

As fotografias acompanham o Canjerê dos Pretos-Velhos, celebração realizada anualmente no terreiro, em maio, desde 1991.

A publicação se aproxima de uma experiência coletiva atravessada pela fé, pela transmissão de conhecimentos e pela ancestralidade.

Filha da casa e participante dos rituais, Uenni fotografa a partir de um lugar de pertencimento, compartilhando uma perspectiva interna dessa tradição. O livro terá distribuição gratuita, em versões impressa e digital, com recurso de audiodescrição.

SERVIÇO

Exposição "Entre Brincantes – Retratos do Carnaval do Recife", de Uenni

Com o lançamento do fotolivro “Canjerê dos Pretos-Velhos na Jurema Sagrada de Pernambuco”, de Uenni

Quando: Quinta-feira (26), às 19h (abertura)

Visitação: De 27 de novembro de 2026 a 18 de junho de 2027

Horário: Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Onde: Galeria de Artes Corbiniano Lins/Centro Cultural Sesc Santo Amaro – Praça do Campo Santo, s/n, Santo Amaro, Recife

Entrada gratuita

Instagram: @uenni

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