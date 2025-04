A- A+

Reality BBB 25: saiba quem foi o 15º eliminado do reality show João Gabriel deixou o programa, nesta terça-feira (8), com 51,95% dos votos

O BBB 25 teve a sua 16ª eliminação nesta terça-feira (8). Quem saiu da casa foi João Gabriel, com 51,95% da média dos votos.

O eliminado disputava a preferência do público com Diego Hypolito e Vitória Strada, que receberam médias de votos de 45,76% e 2,29%, respectivamente. O Paredão foi o 14º desta edição e o 12º individual.

Como foi formado o 14º Paredão do BBB 25?

A mais recente berlinda do reality foi formada no último domingo (6). Depois da eliminação de Daniele Hypolito, Mike venceu a Prova do Líder, indicando Diego Hypolito ao Paredão.

No confessionário, João Gabriel foi o mais votado, com cinco votos. Vitória Strada, com três, foi a segunda, indo para o Paredão também.

Quem é João Gabriel?

Natural de Goiatuba, interior de Goiânia, João Gabriel tem 21 anos e atua como salva-vidas de rodeio. Ele entrou no programa no grupo Pipoca, fazendo dupla com o irmão gêmeo, João Pedro.

João Gabriel foi o último participante a estrear em um Paredão no BBB 25. Sua rivalidade com Diego era declarada desde o início do programa. Durante o último Sincerão, na segunda-feira (7), ele chegou a acusar o irmãos de Daniele Hypolito de espalhar mentiras pela casa.

