LUTO Quem foi James Ransone: ator de "The Wire", "It: a coisa" e "Telefone preto" morre aos 46 anos Artista americano, conhecido por papéis em séries e filmes de terror, foi encontrado em casa neste domingo (21); peritos divulgam causa

Morreu aos 46 anos, na última sexta-feira (19), o ator americano James Ransone. O fato foi confirmado neste domingo (21), o que causou repercussão entre fãs e colegas de profissão, sobretudo pelo peso de sua trajetória em produções cultuadas da televisão e do cinema. As circunstâncias não foram detalhadas pela família, que pediu respeito à privacidade neste momento. Mas, afinal, quem foi James Ransone e quais os principais trabalhos do artista?

James Ransone se tornou conhecido do grande público após interpretar Ziggy Sobotka na segunda temporada da série "The Wire" (HBO), um dos dramas mais aclamados da história da TV. O personagem, marcado por fragilidade emocional e decisões trágicas, é um dos arcos mais lembrados da produção e ajudou a consolidar o ator como um rosto recorrente em histórias densas e personagens à margem.

No cinema, James Ransone construiu uma carreira sólida, especialmente no terror e no cinema independente. Ele atuou em filmes como "A entidade" (2012) e sua continuação, além de "O telefone preto" (2021) e "It — Capítulo dois” (2019), no qual viveu a versão adulta de Eddie Kaspbrak. Também trabalhou com diretores de prestígio, como Spike Lee, em "O plano perfeito" (2006), e participou de produções exibidas em festivais importantes.





Ao longo da carreira, Ransone foi reconhecido pela intensidade de suas atuações e pela habilidade de dar camadas humanas a personagens perturbados ou emocionalmente instáveis. Sua morte interrompe uma trajetória marcada por escolhas ousadas e por uma presença discreta, porém constante, em projetos que dialogavam com o público mais atento ao cinema e às séries de autor.

Segundo o médico legista de Los Angeles, a suspeita da causa da morte de James Ransone é de suicídio. A polícia encontrou o corpo numa casa ao atender um chamado e não suspeita de crime, de acordo com o site americano "TMZ".

