A- A+

celebridades Quem foi Maddy Baloy, influenciadora que compartilhou jornada com câncer terminal? Ela já havia revelado as dificuldades que passou para conseguir chegar a um diagnóstico

Maddy Baloy, influenciadora digital que compartilhou sua jornada com câncer terminal, morreu aos 26 anos. A informação foi confirmada pela revista People, que acompanhou a batalha da jovem.

"Madison morreu ontem à noite cercada de amor", disse Louis Risher, noivo da influenciadora, em um comunicado emitido na quinta-feira, 2. Ele ainda revelou que a noiva partiu enquanto segurava a sua mão.

"Eu fiz 27 anos ontem, na verdade. Eu estava segurando a mão dela o dia todo e isso é tudo que eu precisava", disse.

Maddy contava com mais de 400 mil seguidores e 7 milhões de curtidas no Tiktok. Na rede social, ela detalhava sua vida e compartilhava os detalhes de seu diagnóstico, tratamento e evolução da doença.

Em um vídeo, ela já havia revelado as dificuldades que passou para conseguir chegar a um diagnóstico. No início, a influenciadora acreditava que estava com um vírus estomacal, visto que trabalhava em uma escola infantil na Florida.

Após a dor persistir, ela foi ao médico e descobriu tumores em seu intestino grosso. Mesmo após algumas cirurgias e sessões de quimioterapia, a doença seguiu se agravando. Sua última aparição nas redes sociais foi em março.

Veja também

televisão Paolla Oliveira e Nanda Costa falam sobre cena de beijo em ''Justiça 2''?: ''A química bateu''