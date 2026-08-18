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LUTO Quem foi o grande amor de Laura Cardoso, atriz que morreu aos 98 anos Artista ficou casada por 31 anos

Laura Cardoso, cuja morte, aos 98 anos, foi anunciada na madrugada desta terça-feira, teve um grande amor em sua longa vida, com quem ficou mais de 30 anos: o ator e diretor Fernando Balleroni, que morreu em 1980.

Laura e Fernando se conheceram nos primeiro anos da carreira de Laura, quando ela fazia radionovelas na Rádio Tupi. Os dois se casaram em 1949 e tiveram três filhos: Fátima, Fernanda e José. Este último morreu três dias do nascimento.

"Naquela época, não se falava de incompatibilidade de RH entre os pais. Ele se chamava José, nasceu com um problema por causa disso e faleceu três dias depois, no hospital", recordou a artista em entrevista à revista Quem.

O casal chegou a contracenar em 1972, na novela "O Leopardo", da Record. Oito anos depois, em 1980, Fernando morreu, aos 57 anos. Ele permaneceu como o único casamento dela.

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