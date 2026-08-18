Quem foi o grande amor de Laura Cardoso, atriz que morreu aos 98 anos
Artista ficou casada por 31 anos
Laura Cardoso, cuja morte, aos 98 anos, foi anunciada na madrugada desta terça-feira, teve um grande amor em sua longa vida, com quem ficou mais de 30 anos: o ator e diretor Fernando Balleroni, que morreu em 1980.
Laura e Fernando se conheceram nos primeiro anos da carreira de Laura, quando ela fazia radionovelas na Rádio Tupi. Os dois se casaram em 1949 e tiveram três filhos: Fátima, Fernanda e José. Este último morreu três dias do nascimento.
Leia também
• Qual era o verdadeiro nome de Laura Cardoso, atriz que morreu aos 98 anos
• Laura Cardoso: relembre personagens marcantes da atriz em novelas
• Morre aos 98 anos a atriz Laura Cardoso, um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira
"Naquela época, não se falava de incompatibilidade de RH entre os pais. Ele se chamava José, nasceu com um problema por causa disso e faleceu três dias depois, no hospital", recordou a artista em entrevista à revista Quem.
O casal chegou a contracenar em 1972, na novela "O Leopardo", da Record. Oito anos depois, em 1980, Fernando morreu, aos 57 anos. Ele permaneceu como o único casamento dela.