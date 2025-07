Quem foi Pedro Gil, primeiro filho que Gilberto Gil perdeu, em 1990

A- A+

Com a morte de Preta Gil, neste domingo (20), aos 50 anos, mais uma grande dor se abate sobre o coração do cantor e compositor Gilberto Gil, que enfrenta, pela segunda vez, a inversão do caminho natural da vida, com um filho partindo antes do pai.

Em 1990, o baiano sofreu a perda do seu filho Pedro Gil, então com 19 anos, em um acidente de carro. Tanto Pedro quanto Preta eram fruto do casamento de Gilberto Gil com Sandra Gadelha, conhecida pelo apelido “Drão”. Eles também tiveram Maria Gil.

Pedro Gil era quatro anos mais velho que Preta. Nasceu em 1970, em Londres, quando o pai se encontrava em exílio.

Morando no Rio de Janeiro, Pedro seguia carreira musical, à época, e era baterista da banda de rock Egotrip.

Em janeiro de 1990, ele viajava de carro, de São Paulo ao Rio de Janeiro, quando, ao dormir no volante, colidiu violentamente contra uma árvore na margem da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona zul carioca.

Pedro, que teve uma perfuração no crânio, chegou a ser hospitalizado, ficando em coma durante oito dias, quando faleceu.



Inversão dos fatores

Em entrevista no programa “Conversa com Bial”, em dezembro de 2024, Gilberto Gil falou sobre a morte de Pedro.

“Eu tinha dificuldade em me conformar com a inversão dos fatores, de o filho ir antes do pai. Isso é duro. Ele era muito jovem, 19 anos, um acidente, de uma maneira trágica. Aquilo, a tentação para o inconformismo. Não me conformo com isso. Mas a gente tem que se conformar com tudo".

Gilberto Gil foi pai de um total de oito filhos, seis vivos. Nara Gil e Marília Gil, do casamento com Belina Aguiar; Maria Gil, do casamento com Sandra Gadelha; e Bem Gil, Bela Gil e José Gil, do casamento com Flora Gil.





