Quem ganhou o MasterChef Confeitaria 2025? Saiba como foi a grande final da segunda temporada Além dos jurados Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin, o porto-riquenho Antonio Bachour participou da avaliação inicial

O MasterChef Confeitaria 2025 teve sua grande final exibida na noite desta terça-feira (11), na Band. O carioca Léo Salles, de 30 anos, foi consagrado campeão da temporada.

O vencedor disputou o posto com Ramiro Bertassin. Eles precisaram entregar três sobremesas aos jurados. Cada uma delas tinha que trazer uma das técnicas obrigatórias: viennoiserie (massa folhada), cúpula transparente e decoração de chocolate com movimento.

No primeiro passo, Leo entregou uma releitura do tradicional arroz doce, em uma versão com raspas de laranja, brioche ao rum e sorbet de especiarias. Depois, ele surpreendeu ao preparar um tartar de vieiras no yuzu, com espuma de gengibre, toffee de missô e sorbet de pêra, acompanhado de bolo de gergelim preto.



Para finalizar, o terceiro passo do campeão foi um entremet de cupuaçu com cumaru, montado sobre um biscoito génoise de cacau. Além de Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin, jurados do programa, o porto-riquenho Antonio Bachour também participou da avaliação inicial.

