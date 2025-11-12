Quem ganhou o MasterChef Confeitaria 2025? Saiba como foi a grande final da segunda temporada
Além dos jurados Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin, o porto-riquenho Antonio Bachour participou da avaliação inicial
O MasterChef Confeitaria 2025 teve sua grande final exibida na noite desta terça-feira (11), na Band. O carioca Léo Salles, de 30 anos, foi consagrado campeão da temporada.
O vencedor disputou o posto com Ramiro Bertassin. Eles precisaram entregar três sobremesas aos jurados. Cada uma delas tinha que trazer uma das técnicas obrigatórias: viennoiserie (massa folhada), cúpula transparente e decoração de chocolate com movimento.
No primeiro passo, Leo entregou uma releitura do tradicional arroz doce, em uma versão com raspas de laranja, brioche ao rum e sorbet de especiarias. Depois, ele surpreendeu ao preparar um tartar de vieiras no yuzu, com espuma de gengibre, toffee de missô e sorbet de pêra, acompanhado de bolo de gergelim preto.
Leia também
• Filme sobre Michael Jackson bate recorde de trailer de uma cinebiografia mais visto da história
• Jennifer Lawrence diz por que não contou com coordenador de intimidade em filme com Pattinson
• Meghan Markle vai estrelar filme depois de hiato de oito anos
Para finalizar, o terceiro passo do campeão foi um entremet de cupuaçu com cumaru, montado sobre um biscoito génoise de cacau. Além de Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin, jurados do programa, o porto-riquenho Antonio Bachour também participou da avaliação inicial.